Chihuahua.- El Museo Casa Redonda tiene abierta al público, la muestra “Ni De Aquí, Ni De Allá”, la cual está integrada por obra gráfica que refleja cuestiones relativas a las personas México-Americanas, y que pone en relieve los problemas de la frontera, expresando el constante cambio en los rostros de estas dos naciones.

“Ni De Aquí, Ni De Allá” es una carpeta integrada por impresiones que responden a la convocatoria hecha por el artista Rogelio Gutiérrez, y supone una evidencia de la pérdida de todo tipo de límites fronterizos, por parte de grabadores contemporáneos de los Estados Unidos y México.

La exposición permanecerá abierta al público en general del 16 de octubre al 16 de diciembre del año en curso.

Existe una rica historia del grabado mexicano, y este intercambio en exhibición, es la evidencia de que esta tradición continúa evolucionando e influyendo en ambos lados de la frontera. “Ni De Aquí, Ni de Allá” Neither Here Nor There: Contemporary Mexican Printmaking on Both Side of the Border, hizo su debut en la Conferencia del SGCI (Southern Graphics Council Inernational), realizada en Portland, Oregon.

Además, ha viajado a varias instituciones, tanto en los Estados Unidos como en México, de donde destacan la White Gallery-Portland State University, a la par de la SGCI Conference; The Visual Art Center-Boise State University, en Idaho; la Galería Laboratorio de Arte Múltiple e Impresos (LAMULI), de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Step Gallery-Arizona State University, de Phoenix, Arizona; la Galería Bellas Artes de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia; y Slocomb Galleries-East Tennessee State University, en la ciudad de Johnson, Tennessee.

Participan los artistas Rogelio Gutiérrez, Rosalie López, Francisco Alonzo, Humberto Sáenz, Fernando De León, Gabriela Martínez, Juan De Dios Mora, Miguel Ledezma, Emmanuel López, Isto, Alan Altamirano (MK Kabrito), Alejandro Villalbazo, Coral Revueltas, Armando Gómez, Carmen Razo, Sebastián Gallegos, Xilberto L. Núñez, Gabriela González, Chema Chino, Julia Caporal y Abraham González Pacheco.

Casa Redonda Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo se encuentra ubicado en la esquina de Avenida Colón y Calle Escudero, Colonia Santo Niño de la ciudad de Chihuahua.

Mayores informes en los teléfonos (614) 4149061 y (614) 4148051, en la página www.facebook.com/museocasaredonda/ o en el correo electrónico [email protected]