Piden menonitas apoyos para tecnificar el riego en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Productores menonitas, acompañados de jefes de campo de la colonia manitoba y Swift Current, solicitaron a la Senadora Bertha Caraveo, apoyo para ahorrar agua mediante la tecnificación del riego, así como la revisión a la regularidad de los pozos que extraen agua del subsuelo en Cuauhtémoc.



El problema del agua y la sobre explotación que se da en Cuauhtémoc por cultivos como el del maíz, manzana y avena entre otros, se centra en que Cuauhtémoc no tiene una “cuenca abierta” que le permita recibir agua de afluentes de ríos o arroyos del estado, lo que existe es lo que se filtra en los 400 milímetros de lluvia que en promedio se presentan en esta zona en el estado.



La falta de regulación y actos de corrupción en las autoridades encargadas en permitir la extracción de agua, ha llevado a que Cuauhtémoc sea de los acuífero más sobre explotado del país, motivo que ha llevado a que manzaneros y maiceros busquen esquemas para el ahorro del agua.



Años atrás, la comunidad menonita, dio a conocer su compromiso de tecnificar 5 mil hectáreas por año y a la vuelta de 10 años, tener tecnificadas las 47 mil hectáreas destinadas en la zona para la producción del maíz, dicha propuesta, no tuvo el eco durante esta administración federal con apoyos para este destino, logrando cifras de mil a 3 mil hectáreas tecnificadas por año.



Encabezados por los Jefes de Colonia Manitoba Johan Rempel Wall, Jacobo Peters Dick, Abraham Friessen Wiebe y Guillermo Fehr Loewen, los asistentes al encuentro hicieron ver la necesidad de incluir en el Presupuesto de Egresos del 2019 una partida importante para permitir a los campesinos lograr equipos tecnificados de riego de cultivos que permitan mayor ahorro tanto de agua como de energía eléctrica utilizada en sus pozos.



Esta petición, realizada a la Senadora por Chihuahua, tuvo además, la petición de regular los permisos y revisar la legalidad en los permisos para extraer agua.



Por su parte Caraveo Camarena mencionó “Vienen nuevos tiempos, estamos haciendo todo lo posible por generar otra clase política, no la que teníamos anteriormente, nos interesa la problemática de las comunidades y municipios del estado; tengan la seguridad que vamos a tratar de hacer todo los posible por resolver las problemáticas que tengan las comunidades”, expresó.