Sin beneficio económico, seguirá el problema de la basura en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Se cumplió ya una década de la aplicación de una multa millonaria a este municipio por tirar toneladas de basura en la superficie del ejido Táscate del Águila, al día de hoy, no se tiene un esquema para atender el problema, por lo que ahora se busca buscar la utilidad económica para atraer solucionadores.



En estos 10 años, empresas han llegado a Cuauhtémoc a proponer esquemas para atender la recolección de la basura, piden concesiones por un periodo amplio de tiempo que les garantice que la inversión en camiones y operatividad, sea a un costo para el municipio, esta propuesta se volvió a hacer a la actual administración según lo refirió el propio Presidente Municipal de Cuauhtémoc Carlos Tena Nevárez.



En los últimos años, se vió que la basura, su separación y la venta de elementos a mercados específicos como el plástico y metales, representa la mejor opción para atender ya que la basura no sería más un desecho, sino una materia prima para otro proceso que deja grandes dividendos.



SIn embargo las intenciones han quedado al plano de visitas a plantas donde se realizan estos procesos, entretanto, las 150 toneladas de basura que diariamente se generan en la mancha urbana, se depositan en las 2 hectáreas del ejido del seccional de Anáhuac, sin el mayor reparo en las afectaciones que los escurrimientos puedan contaminar la cuenca cerrada de agua subterránea de Cuauhtémoc.



Así mismo, en algunos campos menonitas, se dispone la basura de manera similar, no en la misma proporción, pero si dando el mismo tratamiento a la basura.



Sin inversiones que permitan obtener una utilidad económica de la basura, se habrá de tener el mismo problema, comentó Jorge Alberto Chavira, Director de Energía Solar y Ecología quien agregó que desconocemos como sociedad cuantos basureros enterrados se tienen en Cuauhtémoc.



Mencionó, que desafortunadamente estos proyectos de aprovechamiento de la basura no son caros y no se deben tomar a la ligera, debido al beneficio económico que puede generar para el gobierno en turno y el beneficio al medio ambiente a través de estos esquemas.



Entretanto, lo que actualmente se tiene por revisar, es la visita de una empresa que se encarga del manejo de 150 toneladas de basura a un costo menor para el Gobierno Municipal, pero sin atender este proceso de separación de basura que represente para el gobierno en turno, un ingreso por el manejo de la basura.