Ayuntamiento de Cuauhtémoc declara inconstitucionalidad de engomado municipal

Cuauhtémoc.- La Comisión de regidores que analizó el argumento jurídico para emitir un engomado para el tránsito de los llamados vehículos “chuecos” comentó que dicho engomado es inconstitucional y que podría traer problemas al municipio.



En la exposición de los argumentos, la regidor Cecilia González, mencionó que se revisó el caso del Gobierno estatal de Patricio Martínez García, en donde se anexaron algunos artículos que sirvieron legalmente para atender una demanda que interpusiera la federación por la emisión de un engomado estatal, sin embargo aclaró que al derogarse dichos artículos en el año 2012, no existen elementos jurídicos o legales para que el Gobierno Municipal de Cuauhtémoc un engomado que permita el tránsito de los vehículos de ilegal estancia en el país.



Por su parte, el regidor Saúl Palma Trevizo, mencionó que este análisis y la conclusión por parte del Ayuntamiento en torno a la negativa de emitir este documento, se hizo del conocimiento del Secretario del Ayuntamiento Héctor Barraza para su anuncio al Presidente Municipal Carlos Tena Nevárez.



Para los regidores del municipio, el facilitar un engomado o ser partícipe de pasar artículos de procedencia extranjera sin los requerimientos oficiales, constituye el delito de contrabando, establecido en la constitución, motivo por el que se desiste oficialmente de emitir este engomado, desistimiento que se hará del conocimiento del Congreso del Estado, argumentando que es una petición formal de un proceso de Regularización a nivel federal, lo que viene a resolver la situación.



“Se quiere ayudar a la ciudadanía de fondo, con este engomado no les ayudamos en nada, siguen estando en la ilegalidad, el vehículo sigue sin poder salir del municipio” comentó la regidora Cecilia González quien comentó que a pesar de este dictamen jurídico, se habrá de apoyar al alcalde Carlos Tena Nevárez, en su intención de no permitir el decomiso de autos, estableciendo que será el edil municipal quien determine la forma en que se apoye a esta proporción de la sociedad que busca protección en la posesión de un vehículo de ilegal estancia en el país.