Culpa actual administración de déficit por 36 millones de pesos a antecesores

Cuauhtémoc.- En rueda de prensa el Presidente Municipal de Cuauhtémoc Carlos Tena Nevárez, denunció a la anterior administración municipal encabezada por Humberto Pérez Holguín, por haber ejercido el presupuesto propio y causar problemas financieros a esta administración, ante un déficit que mencionaron superior a los 36 millones de pesos.



Acompañado del Secretario Municipal Héctor Barraza, del Tesorero José Luis Orozco y de los asesores Jesús Gutiérrez y José Luis Carrasco, se expuso que en este año fiscal, se tienen recursos compartidos por tratarse de un cambio de administración en donde a la anterior administración le correspondía un 70% del presupuesto y el resto a esta administración, hablando del presupuesto propio que la anterior administración no debió ejercer.



En el rubro de gasto corriente, se dejó en saldo un importe de 14.8 millones de pesos, pero hay recursos comprometidos por 17.8 millones de pesos, entre los cuales está el de aguinaldo que no se dejó contemplado, situación que en total, dejó un déficit en el rubro de Gasto Corriente de 20 millones 250 mil pesos.



A diferencia de los recursos federales, donde se estima partidas mensuales, para que no se gaste lo de la otra administración, situación que a decir del Secretario Municipal, se gastaron en los primeros meses y se descobijaron los últimos meses del año, que integran a esta nueva administración.



En programas federales, el Fondo de Infraestructura Social (Fis), reflejó un Superávit de 12.4 millones de pesos y un déficit de 18.8 millones de pesos en el Fondo de Fortalecimiento Municipal y un superávit de participaciones adicionales 539 mil pesos



El superávit de recurso federales se registraron en poco más de 13 millones de pesos, sin embargo, existen compromisos por 39 millones de pesos, lo que dejaría un déficit en este rubro de 26 millones 145 mil 901 pesos.



A esto, se le suma una demanda de un policía municipal que falleció en un accidente automovilístico, el cual no tenía las garantías laborales hace dos administraciones municipales, lo que generó una demanda en contra del municipio que tendrá que pagar 11 millones de pesos a la familia del policía municipal, entre otros temas laborales que le pueden representar erogaciones importantes para la actual administración.



En su mensaje, el Presidente Carlos Tena Nevárez, mencionó que habrán de hacer frente a los problemas, y que este ejercicio de denuncia de “finanzas quebradas, con la irresponsabilidad de no haber dejado lo que nos toca a nosotros ejercer” es un ejercicio de transparencia para que la ciudadanía conozca la situación en la que se recibe financieramente la administración municipal.



Agregó este superávit del Fondo de Infraestructura Social, en donde a pesar de las necesidades que se presentan por parte de las familias de más escasos recursos, no se ejecutaron obras para disponer de este recurso que tiene disponibles 12 millones de pesos.



Finalmente, comentó la necesidad de solicitar un crédito para hacer frente a estos elementos que según su dicho, no se provisionaron por parte del anterior gobierno municipal.