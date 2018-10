Se extienden manifestaciones de enfermeros a Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- La tarde de este lunes, enfermeros que laboran en el Hospital de Gineco obstetricia local, se manifestaron por la forma de obligar a la firma de la renuncia a cambio del pago de un finiquito.



La amenaza, según los propios enfermeros, está en que luego de solicitar la integración de cuatro personas para atender de mejor manera a la derechohabiencia en Cuauhtémoc, se tuvo el conocimiento de una lista de 20 empleados que serían despedidos o bien, que su contrato no se habría de renovar.



Sin embargo, fue la mañana de este lunes, cuando se llamó a los primeros ocho empleados quienes mencionaron que les solicitaron la firma de su renuncia a cambio de pagarles un finiquito, o de lo contrario, se les despediría sin ofrecerles lo que corresponde a la ley.



Solamente dos empleados del área de intendencia, firmaron la “renuncia” en tanto que el anunció se propagó con empleados adheridos al sindicato que pidieron la no firma de dicha renuncia hasta revisar formalmente este intento de albazo o madruguete financiero.



Luego de una charla con él área de administración del hospital, se emplazó a una manifestación pacífica que no pondrá en riesgo la atención que se ofrece, ya que inicialmente se mencionó la intención de habilitar únicamente el área de urgencias, sin embargo, se ofreció la vía del diálogo para que se les explicara la situación financiera que motiva dichos despidos.



Finalmente, será este martes cuando el personal espere una respuesta satisfactoria que lleve a acciones de protesta o bien a disuadir esta