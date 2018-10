Sector salud y voluntarias del 2do Batallón de Infantería crean conciencia

Cuauhtémoc.- Con la intención de crear conciencia entre las mujeres para prevenir el cáncer de mama, las damas voluntarias del Segundo Batallón de Infantería, DIF, Presidencia Municipal y Sector Salud, realizaron actividades de información sobre la enfermedad que en la zona de Cuauhtémoc ha cobrado la vida de 6 mujeres y cuenta con 25 casos positivos.



La Presidenta de Desarrollo Integral Familiar, Lupita Ledezma, destacó que la autoexploración es de suma importancia para detectar a tiempo cualquier alteración.



Dentro del marco del Mes de la Lucha Contra el Cáncer de mama, se llevó a cabo un desayuno informativo donde participaron la Presidenta del DIF Lupita Ledezma; el Director del DIF, Marco Zamarripa Acosta, el Director de la Región Sanitaria número 4, Carlos Ruíz Vázquez; el Director de Desarrollo Social Francisco Ledezma Catzin; Silvia Quintana de grupo Resurgir y Catalina Aragón Salazar, titular del voluntariado del Segundo Batallón de Infantería.



Expresó Aragón Salazar que octubre es el mes rosa y es de suma importancia la detección precoz del tipo de tumor que lo causa, “ya no queremos estadísticas de muerte, estadísticas de mujeres con cáncer, queremos hablar de prevención, de cuidado, queremos brindar la información necesaria para que esto no suceda.



"La mejor lucha es la prevención y atención temprana”, dijo.



Así mismo, la Presidenta del DIF Lupita Ledezma habló de mujer a mujer: “nosotras requerimos de afecto, pero ese afecto debe empezar por nosotras, el querernos significa explorarnos porque eso nos da vida para nuestros hijos, para nuestra familia, vida para nosotras mismas”, dijo firme, tras reafirmar su compromiso con la ciudadanía.



Por su parte, el Doctor Ruíz Vázquez aseguró que la clave es la auto exploración y prevención, que en lo personal es un tema que trata con mucho interés porque su madre tuvo cáncer de mama.



Expresó que hay factores que no se pueden cambiar y que son importantes para desarrollarlo, como son el ser mujer, la herencia y la edad, pero que existen otros que se pueden modificar como es la falta de ejercicio, fumar, comer mucha grasa, licor y el uso de anticonceptivos y que una vida saludable previene cualquier enfermedad.