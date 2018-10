Detienen a ex policía por robo a rancho en Guerrero

Guerrero.- Cuatro hombres entre ellos un exagente de Seguridad Pública de Cuauhtémoc fueron detenidos por agentes ministeriales en la comunidad de San Miguel de Temechi cuando cargaban una traila con 100 pacas que no eran de su propiedad.



Los agentes investigadores aseguraron además de la mercancía una camioneta pick up, marca Ford, cuatro puertas y la traila en la que hacían las maniobras.



Los ahora detenidos fueron sorprendidos luego de que agentes de la Fiscalía fueron alertados por un particular de que en un rancho cercano varios sujetos estaban cargando pacas de avena sin que estuviera el propietario.



Los sujetos manifestaron que desconocían de quien eran las pacas y que la persona a la que se las compraron fue a un sujeto al que conocieron en Cuauhtémoc.



El propietario del rancho manifestó que desde hace ya algún tiempo le han robado más de 4 mil pacas de avena, herramienta varia e incluso vehículos.



Los detenidos son:



• Jesús Manuel P. S. de 26 años de edad



• Aarón Leopoldo J. H. de 23 años de edad (ex-policía municipal de Cd. Cuauhtémoc)



• Humberto Trinidad R. A. de 42 años de edad



• Juan Carlos F. O. de 59 años de edad.