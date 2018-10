'Señores sicarios, liberen a mi hijo'

Tomando valor de la angustia, la madre del policía municipal Jesús Andrade Chagoya, ‘levantado’ el pasado 18 de octubre en la ciudad de Cuauhtémoc, clamó ayer a los plagiarios la entrega de su hijo, sano y salvo, y demandó que las autoridades destinen los esfuerzos necesarios que lleven a su localización.



“Yo doy la vida por mi hijo.. que lo traigan a él y me lleven a mi.. y si me quieren matar en este momento que lo hagan, como lo hicieron con la mujer que andaba investigando la muerte de su hija”, exclamó presa del llanto Norma Chagoya, refiriendo la lucha por la justicia que encabezó Marisela Escobedo, y que culminó con su asesinato el 16 de diciembre del 2010 frente a las puertas de palacio de Gobierno.



Como Marisela, Norma y su familia dicen no sentir miedo. A través de su cuenta de personal de Facebook, la angustiada madre ha comenzado también a dirigir mensajes combinados con oraciones pidiendo piedad a quienes sustrajeron al policía de 24 años.



“Señores sicarios, linieros, narcos, malandros, o no se como se llame su organización liberen a mi hijo, se lo suplico, imploro…”, dice uno de los textos.



Desesperados por la poca actuación de las autoridades y la falta de noticias tras cinco días de ocurrido el levantón, Norma y su hijo Cristhian, decidieron ayer visibilizarse y exigir al director de la policía en Cuauhtémoc un seguimiento efectivo al caso.



“Estamos conscientes del riesgo que es dar la cara, pero estamos desesperados. Nosotros somos familia…si se llevan a uno que nos lleven a todos, o que lo devuelvan”, expresó Cristhian Andrade.



Jesús Andrade Chagoya tenía apenas cinco años de haber ingresado a las filas de la Policía Municipal. Era su tercer trabajo. Antes había laborado como empleado en una tienda de telas, y después en una gasolinera. Cristhian cree que su hermano ingresó a la corporación buscando un trabajo más establece en cuanto a prestaciones en beneficio de su esposa y su hija.



Cuando fue levantado, volvía a casa después de terminar el turno. Era poco antes de las siete de la mañana del jueves 18 de octubre. Testigos refieren que al menos cuatro hombres armados lo interceptaron antes de que pudiera entrar a su domicilio en la colonia Nogales y lo obligaron a abordar una camionera Trail Blazer, color blanca. Su mujer sólo alcanzó a escuchar los gritos de auxilio.



A esos hombres se refiere la madre en una de las publicaciones: “deben de tener una madre, y sus hijos y esposas que viven con ustedes y los esperan todos los días, y me imagino que viven con el miedo de que en lo que se dedican puede que vuelvan o no, pero tienen alguien por quien vivir. Así estamos nosotros esperando yo a mi hijo, y su esposa a su esposo, y su hija a su papá, y mi hijo a su hermano, y mi esposo a su hijo… todos estamos unidos en oración para que me lo regresen a mi hijo”.



El mediodía de este lunes, Norma acudió a la Presidencia Municipal para entrevistarse con el director administrativo de la Policía Municipal Efrén Peñaflores Rodríguez. Le acompañaron algunos amigos portando pancartas en las que exigía dar con el paradero de Jesús Alejandro.



Reunidos en la sala de Cabildo, expresó con llanto el dolor de no saber de su hijo, e impotencia al sentir que el caso no está siendo atendido por ninguna corporación policíaca.



Ante las autoridades del Municipio los manifestantes expusieron que el geolocalizador del teléfono del policía hace suponer que fue llevado rumbo al seccional de Álvaro Obregón, pero que esto no ha sido suficiente para que se realice una investigación efectiva.



En respuesta, Peñaflores comentó que desde el pasado jueves se instruyó a un operativo de búsqueda que se mantiene de manera permanente en base a datos de inteligencia que se han dado desde su desaparición.



Solicitó a los familiares la confianza en el trabajo de la corporación, afirmando que las acciones se hacen en base a objetivos específicos que buscan no alertar a sus captores.



Pero para la familia, la percepción es de poco respaldo.



Por sus propios medios han difundido la pesquisa y mantienen activos, a través de publicaciones de Facebook, los llamados a la población que pueda proporcionar datos que permitan ubicar el paradero de Jesús.



En menos de una semana, la cuenta de la red social de Norma pasó de publicar videos diversos a replicar la imagen de su hijo, pidiendo oraciones para que regrese con bien a casa.



“Así lo seguiremos haciendo. Estamos orando mucho. Exhibiendo nuestra cara, para que mi hermano sepa que no está solo, que lo estamos buscando”, expresa Cristhian, quien considera que la búsqueda por parte de las autoridades ha sido lenta, a pesar de tratarse de un elemento que estaba en funciones cuando sucedió el plagio.



“Esta desparecido, y es un elemento activo, venía de su trabajo. Ni siquiera llegó a su casa”, refiere.



Norma describe a su hijo como un joven que no se metía con nadie. Alegre, dedicado a su familia. “De su casa al trabajo” era su rutina, dice.



“Los perdono, pero devuélvanmelo. Si está herido, yo lo curo”, dijo ayer la madre durante un encuentro con la prensa que acudió al Cabildo al conocerse la noticia de su presencia.



Cristhian dice que desde la desaparición la familia está destrozada, y que sólo la fe los fortalece.



Es ahí donde también Norma se refugia según se lee en otra de sus publicaciones: “Dios has que vuelva pronto mi hijo Jesús Andrade Chagoya..te estamos esperando. Ayúdenme a rezar esta oración para que sea más fuerte, por favor se lo pido amigos con mi corazón destrozado en mil pedazos, que se apiade esa gente que lo tienen y me lo liberen por favor se lo suplica mi corazón (sic)”.



A esa protección también se apegan porque ni la Policía Municipal ni la Fiscalía han brindado algún tipo de seguridad para la familia.



“Estamos a la deriva, ahora que fuimos y pusimos la queja, se nos dijo que van a seguir con el caso pero nadie nos ha ofrecido seguridad. A nosotros qué importa que no nos pongan (a él y a su madre) pero la familia de mi hermano debería tenerla”, dice Cristhian.



Del 18 de octubre a la fecha los únicos contactos que han tenido de la Fiscalía han sido visitas de ministeriales para recabar datos. Sólo eso.