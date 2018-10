Adulto mayor estalla contra JMAS por permanecer dos años con problemas de drenaje

Desde el mes de febrero del año 2016, las aguas negras empezaron a brotar sobre el drenaje y sanitario de un domicilio situado al sur de la ciudad, exactamente en la calle Primera, debido a que su línea se encuentra conectada a un tubo en desuso de la JMAS y no a la red general.







Ante esta situación el señor Hernández, propietario de esta casa habitación lanzó un llamado a la dependencia estatal para que se le dé pronta solución, ya que los olores fétidos que expide son insoportables.







Don Jesús Hernández de Luna, habita en el domicilio de calle primera sur número 1000 en esta ciudad, casa donde se está presentando esta problemática desde hace ya más de dos años, “Los olores fétidos cada vez son más insoportables, mi hija y yo nos estamos prácticamente todo el día encerrados y con las ventanas cerradas, no son condiciones para que vivamos así”, expresó.







En la sala de su hogar, donde vive con su hija y su esposa, nos mostró un oficio que envió al presidente de la JMAS Rogelio López Ginez, en donde expone que en el mes de febrero del 2016 el agua empezó a salir por el baño, pensando que era problema del sanitario decidió cambiarlo, por la desesperación que le causaba el hecho de que en ocasiones se inundaba parte de la casa por completo.







Durante el mes de marzo de aquel año, el sanitario se tapó completamente, por lo que decidió comunicarse a la dependencia estatal, pero a pesar de verse insistente, fue hasta abril del 2017 que asistieron a verificar la situación.







“Desde ese día el aroma en el baño y toda la casa es insoportable, un trabajador de ahí me comentó que estábamos conectados a un tubo en desuso, más no a la red general, por lo que me dirigí con el ingeniero Gurrola, quien le habló al encargado del drenaje, Alfredo Álvarez y asistió al siguiente día para abrir la zanja que aún no habían cerrado y me conectaron a la red general, pero duró un mes para cuando comenzó a salir el agua por la calle, afectando también a los vecinos”, agregó.







Aseguró que ha expuesto esta problemática en varias ocasiones, pero aunque le mandan el vactor no pueden hacer nada pues la red está colapsada.



“En una nueva plática con el señor Gurrola le expuse que esta situación ya tenía dos años, que me urgía que pusieran más atención, a lo que me contestó: ‘Hay personas que duran más de dos años’, así que no me queda de otra más que hacerlo público, para ver si así me responden”, concluyó.