Plática sobre sencillos pasos para prevenir la rickettsia

Una plática sobre la rickettsia se ofreció a los vecinos del fraccionamiento Monte Albán, donde semanas atrás una persona falleció por esta enfermedad que transmiten las garrapatas. La charla recomendó medidas higiénicas personales y en el hogar.



Los presentes, pidieron a las autoridades municipales que se corrija el servicio de recolección de basura ya que el camión pasa una vez por semana y se les pidió un buen manejo de los desechos de la casa.



El Comité Municipal de Salud, la Coordinación Municipal de Protección Civil, el área de Epidemiología del Centro de Salud y la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios estuvieron en este asentamiento humano, haciéndoles ver a los habitantes la importancia de prevenir este padecimiento que ha cobrado vidas en la entidad.



El caso de la persona fallecida en este sector, se dijo con anterioridad que el padecimiento lo adquirió en la ciudad de Chihuahua, sin embargo, el protocolo se llevó a cabo aquí donde se dio el deceso.



Tomás Aguirre, del área de Epidemiología del Centro de Salud en Chihuahua refirió que la prevención tiene una gran importancia, considerando el saneamiento ambiental y el domiciliario; esto se logra eliminando utensilios y cacharros que ya no se utilizan para que después pase Servicios Públicos se los lleve y los deseche.



La limpieza viene después de sacar todo lo que no se ocupa, para posteriormente proceder con la fumigación para controlar las garrapatas que puedan existir en los domicilios.



La inquietud de los vecinos se dio en el sentido de los síntomas que muestra la rickettsiosis en la persona contagiada, a lo que se les dijo que comienza con fiebre entre 38 y 40 grados, se observa sarpullido, llegando a malestares estomacales como puede ser dolor abdominal, vómito o diarrea, además de malestar general.



Se recomendó una vez más ante estos síntomas no automedicarse, ni ir a las instituciones de consultas más populares como son los “Simi”, no denostó estas alternativas, pero sugirió que se acuda a las dependencias oficiales de salud para un pronto diagnóstico y seguimiento.



En el estado de Chihuahua dijo el doctor Aguirre se está en alerta amarilla, no se puede cantar victoria porque el problema se mantiene latente, porque las condiciones climatológicas son un factor determinante para la proliferación de garrapatas, piojos y pulgas, que se agravan con la mala cultura que se tiene en el saneamiento y la higiene personal y domiciliaria.



Por su parte Gerardo Valerio de la Coespris habló de la importancia de tener buen manejo de la higiene en el hogar. “Todos tenemos agua entubada, y no todos compramos el agua purificada, al menos en lo personal me resulta oneroso, les vamos a entregar unos goteros de plata coloidal que es un desinfectante. Una gotita por cada dos litros de agua, la dejamos reposar media hora y tenemos agua desinfectada, de uso seguro para la casa”.



En grupos siempre se hace la pregunta “qué tanto les importan sus hijos; qué darían por ellos; muchos dicen que darían la vida, pero es importante que den un poco de tiempo, quitándole al face y al Whats app para atender la casa”.



“Somos buenos para hacer tilichero en la casa, hasta que ya no podemos caminar y casa donde no se mueven las cosas anidan cucarachas, ratas, ratones, arañas, además de la mugre”.



Todos tienen niños pequeños que andan por toda la casa y toman cosas y se las meten a la boca. Es de suma importancia seguir estos pasos muy concretos. Agua bien usada, ya se dijo cómo. Alimentos que se quedan en la estufa se están echando a perder, porque no se guardan en el refrigerador y vienen las enfermedades.



El cesto de basura en el baño es el peor manejo del papel higiénico, el cual se tiene que echar al escusado. No se tapa porque el papel está hecho de un material que se disuelve en el agua, “si usa cantidades industriales ni así se tapa”, reiteró.



No dejen que se acumule la basura, porque donde haya alimento se van a reproducir por ejemplo las cucarachas.



No espere ver la mugre en las manos, por eso se tienen que lavar constantemente. Finalmente tener el cuidado adecuado de las mascotas.



Todos estos detalles se deben de tomar en cuenta para reducir el nivel de contaminación e infección, ya que la medicina más barata es la prevención.