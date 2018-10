Policías frustran extorsión telefónica; evitan que mujer deposite

El oportuno llamado a las autoridades y la rápida intervención de las mismas lograron frustrar una extorsión telefónica, justo antes de que la víctima realizara un depósito considerable de efectivo. La Policía Municipal exhorta a la ciudadanía a no dejarse engañar con métodos de intimidación.



La Dirección de Seguridad Pública dio a conocer que este hecho ocurrió en la avenida 1ª y calle 3ª del sector Poniente, a la altura de la tienda departamental Coppel en el centro de la ciudad.



Desde ese punto una mujer llamó al sistema de emergencias 9-1-1 para pedir ayuda de los policías, porque su madre era víctima de una llamada para extorsionarla.



La denunciante proporcionó todas las características de su madre de nombre Martha, que vestía una bata color café del Seguro Social y viajaba en una camioneta Trax, quien recibía órdenes de los sujetos al otro lado de la línea.



Elementos de los escuadrones de bicicletas y motocicletas lograron dar con la mujer y decirle que la estaban timando, por lo que evitaron que realizara el depósito y así frustraron un engaño más.



A la mujer y sus familiares se le dieron recomendaciones, mismas que pidieron se hicieran extensivas a la ciudadanía, para que no caigan en estos engaños telefónicos; lo primero que deben hacer es no contestar ladas de fuera y si se hace, llamar a la policía en caso de que comiencen a intimidarlos.