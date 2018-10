En marcha la colecta 2018 de Cáritas Parroquial del Santuario de Guadalupe

Inició la colecta 2018 de Cáritas Parroquial del Santuario, será una semana en la que se esté solicitando la colaboración de la ciudadanía para seguir ayudando a la gente que así lo requiere, por lo que varias brigadas de las personas que son apoyadas estuvieron este sábado solicitando la ayuda a los automovilistas, se dio a conocer por parte de Cristina Chávez.



El tema será la solidaridad como lo propuso el Papa Francisco y que encuadre en el compromiso de colaborar con quien menos tiene, la colecta empezó a partir de este sábado 13 y hasta el día 21 de octubre, por lo que los voluntarios para esta actividad están debidamente acreditados e identificados y son las mismas personas que reciben ayuda de esta agrupación.



La colecta de este año tiene un lema, “Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y de obra”, la mañana de este sábado se vieron los voluntarios muy empeñosos en este afán de convencer a los conductores que transitaban por los diversos cruceros de la ciudad, que fueron elegidos para no empatarse con la colecta de Fundación Vida, todo en un marco de cordialidad y de buenos deseos para que les vaya bien.



Cáritas del Santuario atiende a una gran cantidad de gente que acude a alimentarse, en busca de medicamentos y otro tipo de apoyos más que se brindan desde hace muchos años, indicándose que se estará en algunos otros puntos de la ciudad que no son propiamente cruceros y ponen a su disposición el siguiente número telefónico para mayor información 472 59 10, para que si desean participar de diferente manera se pongan en contacto con el personal administrativo de esta organización en la ciudad. Se mencionó además que el próximo domingo se hará un cierre en el círculo del mercado Juárez, con lo que terminará esta colecta.