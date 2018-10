EXPRESIÓN

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, GOBIERNO DE IZQUIERDA O DERECHA!!!?...







Una frase:



Si el corazón se pusiera a pensar...se detendría!...y pos!!!







Al tema…



No se ud. Pero, las bases de la cuarta transformación ya están puestas. Le comento algunas de ellas.







EN LO ECONÓMICO…



Caminará bajo las reglas del libre comercio y la globalización.



Tiene un tratado comercial con EU Y Canadá. Además del TPP (acuerdo transpacífico) firmado en 2015. Agregue los otros 11 tratados comerciales, con 46 países, además 32 acuerdos de protección recíproca de inversiones, celebrados con otros 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (de complementación económica).



Y falta el acuerdo que quiere Andrés, un acuerdo con EU, Canadá y que incluya a América Latina.



Entonces, la cuarta transformación, será en lo económico un gobierno que le apuesta al liberalismo y a la globalización. (soberanía?...gobierno de izquierda?)







EN LO FINANCIERO …



El gobierno de la cuarta transformación, tiene una nueva Ley, aprobada a fines de 2017, denominada Ley Fintech. (rancheramente dicho: empresas con tecnología financiera). Qué es eso?



En palabras rancheras, podemos decir que, es la norma jurídica, reguladora de las instituciones financieras en todo lo relacionado con la: digitalización, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico: monedero en línea, compras vía celular, transferencias de dinero, de financiamiento colectivo (inversiones en proyectos a través de determinadas páginas de Internet), de activos virtuales (monedas y divisas electrónicas) y de asesoría financiera electrónica, entre otras.



Incluso, esta Ley, propone considerar el uso de activos virtuales, como las criptomonedas, previa autorización del Banco de México (Banxico).



O sea, el gobierno de la cuarta transformación, tiene todas las bases jurídicas para trabajar de lleno en la globalización financiera digital. (con todo esto, se pensará en privatizar la banca?. Gobierno de izquierda?).







EN LO FISCAL…



Leyes, reglamentos, decretos, resoluciones misceláneas, acuerdos internos, tecnología digital, todo! Todo para hacer crecer la recaudación sin incrementar las contribuciones! Además, una base de contribuyentes, de casi 70 millones. Base, que puede hacer crecer, aún más, si se ataca la informalidad con seriedad. Todo esto da para no incrementar, ni crear más contribuciones, al contrario...da para disminuirlas. Tal y como lo propone para la franja fronteriza.(gobierno de derecha?)







EN LO LABORAL…



Ya se dio el primer paso con la reforma laboral respecto a la libertad sindical. Dicen los que saben, que se promoverá la creación de nuevos sindicatos, que sustituirán a la CROC, CTM, CROM, etc. Es decir todo el aparato corporativo priísta desaparecerá. Se va crear otro?...ud qué cree?



El segundo paso, ——escribe Darío Celis en excélsior—— será el programa “jóvenes construyendo el futuro” quiénes, previamente, serán aleccionados, bajo los lineamientos ideológicos de la cuarta transformación a cargo de



John Ackerman (¿¡!?)



Los ideólogos de todo esto, quiénes son?



Según los que saben, serán nada más y nada menos que Napoleón Gómez Urrutia y Arturo Alcalde Justiniani, papá de la próxima secretaria de Trabajo. Luisa María Alcalde…(gobierno de derecha?)







OBRA PÚBLICA…



Tren Maya, 64 mil 900 millones de pesos (mmdp)...Aeropuerto internacional,300 mmdp… corredor transístmico, 40 mmd... refinerías 115 mmdp...tren México-Querétaro 45 mil mdp. Obras que realizarán empresarios y gobierno.(gobierno de izquierda?)







EN LO POLÍTICO…



Morena tiene mayoría en el Congreso de la Unión, en 19 Congresos de igual número de estados de la República.



El gobierno de la cuarta transformación, tiene todo puesto, para hacer las reformas constitucionales que guste y mande, en los próximos tres años...así lo pidió la gente el primero de julio.



Y para hacer labor política con la raza, se nombran los súper delegados en cada estado. Tendrán presupuesto, programas y gente suficiente para hacerlo. (gobierno de derecha?)







EN LO CULTURAL…



En la promoción de libros, de la lectura, estará a cargo del Fondo de Cultura Económica, nada más y nada menos que Paco Ignacio Taibo II…



Paco, sabe qué tipo de lectura —y de a gratis— hay que darle a la nueva generación de jóvenes. (Paco Taibo trabajaría, para un gobierno de derecha?)







EN LO SOCIAL…



Pensión para adultos mayores, becas a los jóvenes, estos dos proyectos tienen un costo de más de 120 mil mdp. Más el costosísimo sistema de Salud universal gratuito y educación universitaria para todos.( medidas de un gobierno de derecha?)







LA LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS…



Estas dos figuras jurídicas, darán rumbo definitivo al nuevo gobierno.



Nos dará pauta para definir, si el rumbo del país de la cuarta transformación será:



maquilador, armador de autos, industrial, agrícola, etc. Ya lo analizaremos.



(de qué tendencia será la distribución de la riqueza...de izquierda o de derecha?)







¿Alguien podrá tener la certeza, de que el gobierno de la cuarta transformación es de izquierda?



¿Alguien podrá asegurar, que el gobierno de la cuarta transformación, es para los pobres?



¿O acaso, Alguien podrá asegurar, que el gobierno de la cuarta transformación es para los ricos y para los grandes empresarios?







YO LE ASEGURO QUE...



El próximo gobierno, no es ni de izquierda, ni de derecha...es un gobierno de transformación!



En qué nos vamos a transformar?...de ud. depende!







Yo solo puedo asegurar que la transformación ya inició...y no habrá quién la detenga!







UNA REFLEXIÓN…



LA AUSENCIA DE AMOR EN EL HOGAR, SERÁ LA CAUSA DE LAS BALAS EN LA CALLE?...



En aquellos niños de los 60’s. Hoy padres y abuelos, era rarísimo que entre ellos,existiera uno con familia separada o con falta de afecto, de cariño y de amor de familia. Decir familia, era decir: papá, mamá, abuelos, tíos, primos, perro, perico!). Salíamos a la calle a jugar. Porque la calle era nuestra! Esa amistad callejera, también nos formó y nos dio sentido de integridad y de identidad.



No se diga la autoridad tan respetada y querida del maestro y del sacerdote. Y déjeme recalcó que el maestro iba a clases, instruía, tenía la vocación de formar personas. Los niños de los 60’s, fuimos protegidos por la sociedad. Gran privilegio.



Hoy, los niños, muchos de ellos, muchísimos, viven sin protección de familia, rechazados por la sociedad. Carecen de cuidados, de atención...de amor!



Esas necesidades de afecto, de amor, de cariño, no son cubiertas por papá ni mamá...trabajan. Mucho menos, mucho menos son cubiertas por las políticas públicas o por la gente de instituciones como el DIF, (no tienen sensibilidad, me consta).



Por eso pregunto:



¿Qué nos hace falta?...



¿50 mil soldados en las fuerzas armadas, para acabar con la violencia ?...serán suficientes los 50 mil soldados ? O será necesario agregar 50 mil o más maestros, vecinos, padres de familia, sacerdotes, al cuidado y dando amor a los niños y jóvenes de hoy?



En verdad, no le miento...para que en nuestra niñez, no se nos cruzaran las balas, los odios, los asesinatos...nuestros padres, vecinos, maestros, y sacerdotes combatieron ese mal, con amor!...solo con amor! Habiendo amor en el hogar...hay amor en la calle!...



Qué más cosas veremos en este siglo XXI, siglo de María Magdalena!!!...