Siembran 300 lobinas negras en presa Las Vírgenes

Cerca de 300 lobinas fueron sembradas en la presa Las Vírgenes, gracias a la organización de pescadores independientes y diferentes clubes, quienes lo hicieron para permitir que crezcan, se reproduzcan y mantener un buen número de peces en este cuerpo de agua, fueron traídas de ciudad Madera.



Este emotivo evento para los amantes de la pesca, fue de suma importancia para los integrantes del Club de Caza, Tiro y Pesca Lobina Negra, pues debido a que este sembradío no se realizaba desde hace varios años, congregaron a las familias enteras, principalmente a sus hijos para que conocieran esta acción y se pueda promover el cuidado por los peces.



Eduardo Olvera, coordinador de resiembra de la presa Las Vírgenes, expuso que con la intención de recuperar el embalse se organizaron varios pescadores, tanto pertenecientes al club como independientes para realizar dos siembras: la primera sucedió hace aproximadamente 15 días con 200 peces y ayer con 300, dando un total de 500 lobinas en este año.



En días pasados, se dieron a la tarea de construir 12 hábitats de diferentes materiales, pero todos biodegradables, los cuales fungirán como casas para brindar protección a las lobinas que se están adaptando al lago, dichos peces proceden de cautiverio en un criadero de ciudad Madera.



Dichos refugios fueron instalados en diferentes puntos de la presa Las Vírgenes, que cumplen con las características requeridas para que en un futuro empiece a haber reproducción en esa zona.



“Hubo una persona que me orientó para la construcción de estos hábitat, desde Pensilvania, Estados Unidos, me dio la instrucción por medio de un libro electrónico, para consultar cuáles puntos eran los estratégicos para conservarlos y tener una siembra exitosa”, agregó.



Fue poco después de las 2 de la tarde, cuando hicieron llegar las lobinas, transportándolas por medio de un tanque con agua, los hijos de los amantes del deporte de la pesca, muy emocionados, se acercaron a la orilla para liberar a estos animales, a quienes además bautizaron.



“Esto es muy importante para nosotros, vamos enseñándoles a nuestros hijos la manera de cuidar nuestro ambiente y lo mismo queremos hacer con la ciudadanía, esta siembra es para mantener la población, no para que se extinga, así que les recordamos seguir la campaña que estamos promocionando de “Captura y Libera”, concluyó el entrevistado.