Hilo Diario OLGA LIDIA MIMBELA SIGUE AL FRENTE

OLGA LIDIA MIMBELA SIGUE AL FRENTE del Sindicato de Trabajadores de la Radio Sección Delicias, al ser ratificada como secretaria general por los siguientes cuatro años, con la presencia del líder nacional don Ricardo Acedo Samaniego, ante quien se rindió el informe de actividades del pasado ejercicio.







Olga Lidia Mimbela es la cuarta dirigente del gremio de la radio, después de que Argelia Arizpe de Valenzuela fuera la primera delegada, cuando aún no se convertía en Sección, le siguió don Juventino Ontiveros Tinajero, luego Chuy López Muñoz y ahora se reeligió por segunda vez en la historia del STIRT una mujer.







La ratificada líder encabezó la inauguración de lo que serán las oficinas sindicales, a un costado del salón de eventos, puesto en marcha bajo la gestión de don Juventino Ontiveros y que hoy extiende su patrimonio, luego de largos años de luchar por ese proyecto; no hubo una segunda planilla participando, la reelección fue por unanimidad.







Ya Olguita Mimbela fue regidora por el PRI, fue el 2016 candidata a Síndica por el mismo partido, ocupa cargo en dos carteras en el Comité Ejecutivo Nacional, encabeza varias obras de carácter social al lado de todos los trabajadores de la radio, ha establecido un vínculo estrecho con autoridades, empresarios del gremio y autoridades de toda la región.







Le acompañaron a lo largo de las actividades del pasado sábado, además de don Ricardo Acedo Samaniego, el alcalde de Delicias Eliseo Compeán, en la inauguración de las oficinas, luego en la comida llegó la alcaldesa de Saucillo Aidé López de Anda y el de Camargo, Arturo Zubía Fernández. En hora buena por Olga y toda la raza de la industria de la Radio.



UNA MONJA QUE NO COMPRUEBA SER MONJA trae movidos a habitantes de Camargo, Delicias y Naica, donde incluso estuvieron a punto de lincharla, dice aplicar inyecciones para enfermos, pero cuando le dan entrada a las viviendas, dura hasta cinco horas rezando hasta que de plano la echan fuera por la fuerza.







Incluso de Irapuato, a través de redes sociales, llegó la versión con una foto de la misma persona, en la que le acusan de tráfico de niños, al parecer esta mujer trae tras de sí una larga estela de conflictos, que le han llevado a estar detenida ante instancias preventivas.







Los testimonios ofrecidos a esta casa editora dicen que la mujer, ya entrada en años, en Saucillo se ofreció para dar un masaje relajante usando algunos ungüentos, luego iba a bendecir unos locales comerciales, pero en el primer caso al parecer robó cosas menores y en el segundo, se agarró orando hasta que hartó a sus ¨feligreses¨.







El compañero que le entrevistó por parte de El Diario, dice que en su encuentro con la mujer impecablemente ataviada de ¨Monja¨, empieza hablando mucho, no se calla por nada, pero cuando le pusieron la grabadora para entrar a la entrevista formal para recibir su versión, cambió, fue coherente, pero avanzaban sus explicaciones y se puso muy nerviosa, al grado de asustarse los reporteros y hablarle a socorristas de la Cruz Roja, que al checarle la encontraron bastante agitada.







Solo ella sabe qué tipo de monja es y qué oculta bajo su hábito, pero como los mejores del beisbol, lleva de cuatro cuatro, cuatro comunidades visitadas y en todas salió por piernas, algo debe hacer la autoridad por la salud mental de la mujer, antes que alguien le haga daño de verdad, en Naica le reitero --amigo lector--, estuvieron a punto de lincharla.