Harán frente contra decomisos

“Conformaremos 2 brigadas para actuar en casos de decomisos, ese fue nuestro acuerdo con los propietarios de vehículos de procedencia extranjera”, dijo terminante Iván Rodríguez, líder de Conappafa en Delicias.



“Les entregamos también una copia del exhorto que el Congreso le hizo al fiscal y al gobernador para que suspendan los decomisos, cosa que no se ha cumplido”, comentó, al término de la reunión de ayer domingo con poco más de 350 personas que atendieron el llamado.



Los asistentes manifestaron que no permitirán que se les decomisen sus automotores, por lo que registraron en unas listas sus datos generales y su teléfono, con el fin de conformar estas dos brigadas, que estarán disponibles en dos turnos para acudir a cualquier llamado, “queremos dejar en claro que estamos dispuestos a que nos revisen la documentación como la licencia y el seguro de daños a terceros, como parte de la disposición que tenemos para querer hacer las cosas bien y hacer ver que no somos delincuentes, sino gente que usamos nuestro vehículo para realizar el trabajo diario”, comentó Iván Rodríguez.



Fue una reunión en donde se habló fuerte y se otorgó información en torno a los decretos de nacionalización de vehículos que tanto en el Senado como en el Congreso Local se han manejado, y se dijo que son razonables en cuanto a la cuota que se fija en los vehículos modelos 2013 y anteriores, exhortando a los asistentes a que vayan haciendo su guardadito para el momento en que se requiera esa cantidad de dinero, que va de 2 mil quinientos pesos a 11 mil, dependiendo del modelo de que se trate.



Se explicó que se había hecho la invitación a los líderes de las diferentes organizaciones para que estuviera presentes pero no atendieron el llamado, “por lo que somos nosotros los que hemos tomado esta iniciativa de defender el patrimonio familiar y actuaremos de manera independiente, sin atender a ningún partido político ni gobierno, porque si no eso nos dividirá”, dijo a voz en cuello en su exposición.



A partir de este lunes se comenzarán a formar estas brigadas en torno a la información que se obtuvo de la reunión con los nombres y teléfonos que se dejaron y de esta manera estar preparados para lo que pueda ocurrir, destacando, “esta zona es la que siempre le ha entrado primero que las demás a la defensa del patrimonio familiar y eso nos distingue”, dijo Iván Rodríguez.