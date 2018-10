"Oreado al sol" comienza la cosecha de cacahuate

Luego de ser “oreado al sol”, manos de hombres y mujeres, recogen el cacahuate cultivado en esta región. Apenas comienza la cosecha y aún no se define su valor. Los cacahuates runner y virginia, son las variedades de esta zona; ambos con una buena calidad.



El director de la empresa Montagro, Héctor Colunga, que habilita a productores de cacahuate en la región al proporcionarles semilla certificada y financiamiento, dijo que en la actualidad hay productores que se han especializado en el cultivo, al grado de superar el promedio de cosecha de 3 hasta 6 toneladas por hectárea.



Mientras tanto ayer, un grupo de trabajadores de campo de la colonia Felipe Ángeles, municipio de Meoqui, llevaban a cabo trabajos de cosecha en una superficie de cacahuate. Hombres y mujeres, maniobraban las matas que ya habían sido “volteadas” para lograr secarlas. Costales, botes y bolsas, llevaban a la cintura o en sus manos para recoger todo cacahuate. De ahí lo pasaban a otro proceso donde se seleccionaba.



Por su parte el ingeniero Colunga, conocedor del tema dijo que el precio aún no se ha definido, se hará conforme avance la recolección del producto. Estados Unidos es el país que fija la cotización del producto y hasta el momento no se ha abierto.



Lo que sí destacó es la calidad del producto de la región sobre todo en la variedad runner.



La cosecha de este año viene más “cargada” que la del 2017, a consecuencia de la lluvia que se presentó en agosto y parte de septiembre de hace 12 meses. Al ser un cultivo del desierto el cacahuate necesita sol para desarrollarse, proceso que sí tuvo en este 2018.



La lluvia además de reducir la producción mancha la cáscara de la variedad virginia y que al momento de tostarlo se pone más negra lo que hace menos atractivo el producto.



En cambio el cacahuate runner que se descascara no tiene ninguna complicación, solo se retrasaría la cosecha.



Tan solo su empresa dijo, habilitó 2 mil hectáreas solo de la variedad runner. La filosofía de Montagro es realizar contratos con los cacahuateros a quienes entrega semilla certificada, que garantiza una mejor producción.