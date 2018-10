Siempre hay de qué hablar

A nivel nacional, en estos momentos hay algo muy preocupante: la iniciativa de Ley de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) que ya ronda por la cámara de diputados, la cual solo busca una mayor recaudación, afectando la operatividad de las empresas de servicios; ya no hablemos de la competitividad, porque dicha Ley llevaría a la quiebra a miles de empresas de este giro.



Es lamentable que solo se plantee una reforma para la recaudación, sin un estudio técnico que mida el impacto económico que tendrá, más por su afectación a las MiPyME's que en su mayoría subsisten, pero que nadie ve por ellas, ya que afectará a las cadenas de valor. La promesa de AMLO fue no aumentar impuestos, pero de esta manera se pondrá en riesgo la operatividad de una parte de la estructura económica del país.



La ventaja, es qué hay diputados que serán un gran contrapeso a todo este tipo de iniciativas, más con la chihuahuense Patricia Terrazas al frente de la Comisión de Hacienda, dándole un papel trascendental, a nivel nacional, a una mujer que trabajó en la administración de Javier Corral. Esta gran oportunidad la coloca como una legisladora con influencia, que la hará de contraparte en un gobierno que se vislumbra entrará a una dinámica del absolutismo presidencial; lo mejor de todo, de oposición, panista, de Chihuahua y ex colaboradora de Corral.



Lo mismo con el deliciense Mario Mata que logró colocarse en comisiones muy estratégicas, que tienen que ver con el 5º distrito al cual representa; además de ser empresario industrial y de conocer de primera mano las necesidades de las MiPyME's. Estas comisiones le permitirán a Mario Mata tener una estrecha relación con los sectores sociales y económicos, no sólo en el distrito sino en todo el estado, porque son temáticas muy sensibles, necesarias y solicitadas por alcaldes, habitantes, empresarios y productores.



A nivel estatal, Chihuahua tendrá una gran representante de la oposición a nivel nacional, que permitirá una real unidad del PAN para crear el sistema de contrapesos necesarios para el próximo gobierno federal. Me refiero al liderazgo que proyecta Rocío Reza y que ya ha sumado distintos perfiles y personajes claves de la política panista en el estado, como la propia Maru Campos de su lado, así como la representación del alcalde deliciense Eliseo Compeán.



Las fotos de su registro hablaron por sí solas. A pesar de ser una contienda democrática, en la que hay dos candidatos para la dirigencia estatal del PAN, es marcada la tendencia de muchos personajes panistas, así como los seguidores de los mismos. Independientemente de la relación política con Javier Corral, el que una mujer tenga las riendas del panismo en el estado dice mucho y brindará mayor confianza al electorado. Es una oportunidad perfecta para darle otros aires, rumbo y estrategia, que la visión de una mujer traerá a la política y más una que ha tenido una participación activa en la política estatal y nacional.



Algo que no puedo dejar pasar, es destacar la decisión de Aidé López, tercera alcaldesa de Saucillo, de sumar en su equipo a César Eduardo Quezada, un político joven con experiencia y que ama a Saucillo, lo que vendrá a complementar su misión de hacer la diferencia por nuestro municipio. Bien por Lalo Quezada y por esa decisión de Aidé de conformar un equipo de trabajo sensible, preparado y con visión.