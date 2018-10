Jorge Andrés Meneses Lara, adulto mayor acusado de supuestamente drogar a dos menores que estaban desaparecidas desde el pasado jueves, acudió a estas instalaciones para limpiar su nombre y desmentir a la Fiscalía sobre lo emitido en un comunicado. Aclaró que fue él quien rescató a las jóvenes y el fermento que tiene es para uso medicinal.



Este caso lo llevó ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) al sentir que trasgredieron sus derechos, al considerar que la FGE no tiene por qué difamar a su persona y el mal que esto les hace a su familia y allegados, “Eso no se vale, de acusar a las gentes por acusar, no se vale”.



“Vengo a desmentir a la Fiscalía por las declaraciones que hace a mi persona de que yo tuve retenida a las jóvenes en la casa y que las estaba drogando; a mí se me pidió el favor por la familia y fui yo quien las localizó no la Fiscalía, hasta me agradecieron”, sostuvo.



Explicó que él encontró a las menores en estado inconveniente, las llevó a su casa porque son conocidas de la familia y allí iban a ir por ellas como lo pidieron sus seres queridos.



Dio a conocer que él mismo invitó a los agentes a pasar y aclaró que el medicamento que encontraron es para efectos medicinales, porque tiene un trasplante de riñón y aunque enseñó la receta aún así lo detuvieron.



“Las mamás de las criaturas se presentaron ante las autoridades para firmar el acta y declarar a mi favor, me dieron a mí las gracias por haberlas retenido y haberlas entregado a ellos, pero las Fiscalía está inventando mentiras en ese aspecto”, concluyó.











“Yo encontré y entregué a las criaturas”: Jorge Lara desmiente a la FGE



Alejandro García Ferrel/El Diario



