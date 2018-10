La hermana Minerva Ruth Delgado Herrera, “monja" acusada de robos en viviendas en distintos puntos de la región incluso en otros estados de la República, habla de que es víctima de agresiones físicas, verbales y humillaciones por parte de policías y civiles, además de la odisea que al recordarla comenzó a llorar y durante la entrevista se puso mal y debió ser hospitalizada.



Ataviada con un manto café rasgado y desgastado, portando un crucifijo, llevaba una arpilla verde donde cargaba medicamentos y algunas otras cosas, entre ellas vasos que dice son usados para realizar masajes, habló para este medio de comunicación para manifestar las ofensas de las que ha sido objeto por parte de la gente.



Explicó que tiene 34 años sirviendo a la comunidad franciscana de Cristo Pobre fundada en la comunidad de Matamoros, Tamaulipas y fue consagrada en Reynosa, tiene sus raíces en esta región, pues su padre de nombre José Refugio Delgado Ramírez fue jefe de correos y sus hermanas nacieron aquí.



Tiene un domicilio provisional en el Seccional de Las Varas, donde un hombre le da asilo y era a donde se dirigía.



Previo a la entrevista, fue encontrada llorando, pues varias personas le lanzaron consignas desde sus vehículos para ofenderla, “lárgate no te queremos aquí”, lo que asegura que es lo que ha recibido al llegar a esta región y provocó que cayera en llanto.



Aseguró que ella tiene conocimiento en la aplicación de masajes con ventosas para liberar de la frialdad y reumatismo a la gente, sobre todo a los adultos mayores, pues busca hacer el bien desinteresadamente y su cobro es un Padre Nuestro y un Ave María.



“Van varias veces que me han detenido, veo que la gente mal habla y se han burlado de mí, la misma gente que he curado, y yo sé que cuando una hace un bien, con un mal se paga”, sostuvo.



En el desarrollo de la entrevista manifestó que le pidieron que se fuera de Camargo, llegó a Delicias y comenzó a sentirse mal, al grado que durante la entrevista comenzó a alterarse, la Cruz Roja intervino y la internaron en la clínica del Issste.



Versiones encontradas han surgido en torno a su presencia en esta región, pues fue apresada por civiles que se unieron en Naica y exigieron a las autoridades desterrarla por su seguridad, lo que ha creado polémica.



En 2017, una nota periodística dio cuenta que ella interpuso una denuncia por agresiones físicas en su contra por parte de un trabajador de Fiscalización, además de agentes de la Policía de Chihuahua, donde aseguró cuenta con una denuncia formal y el caso lo llevó ante el arzobispado.



Sin embargo, desde esta semana pasada comenzaron a surgir comentarios y publicaciones en Facebook y redes sociales además de archivos policiales y periodísticos, que Minerva Ruth fue detenida en la comunidad del Seccional de Naica, dos veces en el municipio de Camargo, y al cabo de varias horas la dejaron ir, pero asegurándose que se fuera de la ciudad, y fue escoltada a la central camionera para que así sucediera.



Además en archivos periodísticos proporcionados por habitantes de la ciudad de Irapuato, quienes dicen estar preocupados, enviaron imágenes donde el 2008 la entrevistada presuntamente fue vinculada a una banda, que comercializaba niños en una casa Cuna del municipio de Cortázar.