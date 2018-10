Afecta el Estado al sector Salud; despiden a 16 trabajadores administrativos del Hospital Regional

Un total de 16 personas fueron despedidas del Hospital Regional de Delicias, debido a que hubo un recorte de personal en el área administrativa del nosocomio, aclarando el director Jorge Aldana, que esto no afectará el servicio a la ciudadanía.



Aclaró que esta acción no se trató de un despido sino de un recorte de personal, que se realizó buscando la viabilidad del Instituto Chihuahuense de la Salud, tratando de no afectar las áreas donde se le brinda atención a los pacientes.



Detalló que los 16 liquidados no eran médicos ni del departamento de enfermería, sino que más bien el recorte se llevó a cabo en el personal de sustitución de las distintas áreas administrativas, esperando que no quede desprotegido ningún departamento.



“Se tiene que buscar que el Instituto Chihuahuense sobreviva al futuro, eficientando el gasto del mismo, así que no es un recorte para afectar a nadie, lo hacemos pensando en la atención médica de todo Delicias y la región, para que esto siga en buen funcionamiento”, concluyó.