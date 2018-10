Padres de familia se quejan por falta de mobiliario en aula del CBTa 147

Padres de familia tronaron en contra del CBTa 147 de Meoqui, porque por lo menos una de las aulas carece de mobiliario, que impide que los alumnos reciban sus clases y los obliga a tomarlas en la biblioteca y a pasar los recesos a la intemperie sufriendo de frío.



El padre de familia César Morales acudió a esta redacción para hacer pública su inconformidad. Explicó que hace aproximadamente un mes hubo un cambio de la mesa directiva de los padres de familia, tras acabar el evento protocolario el mismo director expuso la problemática de falta de butacas.



“En aquel entonces el director dijo que en esa semana iba a solucionar el problema comprando mobiliario para subsanarlo, pero de eso ya pasó un mes y la escuela no tiene para cuándo arreglarlo y más ahora que llega el frío”, sostuvo al pedir al mismo tiempo que se remedie a la brevedad.



Dijo que su hija estudia en el tercero de soporte, “la aula no tiene ni una sola butaca, no tiene ni siquiera el escritorio que utiliza el profesor. No hay absolutamente nada”.



Los alumnos reciben las clases en la biblioteca, esto los obliga a tener que comer en las mesas que tienen a la intemperie, aguantando el frío durante el receso porque no pueden comer algo dentro de la biblioteca, pero el resto de los alumnos sí.



Añadió que el Consejo de Estacionómetros de Meoqui donó varios mini Split que dijeron que ya se habían instalado en las aulas, pero aseguró que hay puros equipos viejos y los nuevos a decir de los alumnos están en el área administrativa, pero menos en el lugar para donde deberían ser destinados.



Las cuotas que dan los padres, afirmó, se las gastan en gasolina para los profesores y cuál es el caso, si los estudiantes no tienen butacas porque las que había las usaron para rellenar los otros grupos.



Se buscará llevar este caso ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para que intervenga y ver la manera de cómo se debe de actuar.



Exhortó a las autoridades del plantel a resolver este problema lo más pronto posible, porque ya está ingresando el frío y esto le afectará a los alumnos.