Serias deficiencias en el CAS de Julimes

Las deficiencias que enfrenta el Centro Avanzado de Salud en Julimes en cuestiones médicas y administrativas tienen molestos a los vecinos del municipio, quienes deben de viajar hasta Meoqui o Delicias en caso de una emergencia.



Antes se tenían 5 personas en el CAS: dos para intendencia, una en farmacia, la administrativa y el médico general, ahora solo se cuenta con el apoyo de oficina y un pasante.



El lugar en general se encuentra sucio por dentro y por fuera dijeron usuarias que esperaban consulta. La hierba crecida, papeles en la sala de espera, además de la suciedad en los baños que los mantienen prácticamente clausurados.



En la actualidad se ofrecen 4 consultas al día y solo en la mañana, antes había servicio hasta las 11 de la noche refirieron.



El reclamo de las personas fue en el sentido de que la presidencia municipal cubría económicamente a estas personas a razón de 50 mil pesos, sin embargo, por disposiciones administrativas del Ichisal hubo de modificar el esquema de trabajo, ya que los empleados no tenían contrato con la dependencia estatal, lo que no debía continuar, fue entonces que se determinó la salida de quienes no estaban bajo convenio.



Aún así se dijo por las entrevistabas se mantiene el apoyo de la alcaldesa Angélica Luján para que el personal retome su función en el CAS y apoye a los ciudadanos de la cabecera municipal y de las comunidades vecinas.



El edificio es una instalación bonita, precisaron, pero de nada sirve si no se ofrece el servicio para el que fue construido como es el de dar atención médica a los pobladores de Julimes.



Por su parte el director Administrativo de los Servicios de Salud Víctor Lazo, dijo valorar mucho la ayuda que ha estado proporcionando el municipio en lo que es el personal de intendencia, de farmacia y médico general, esto suma al personal de enfermería que tiene el Estado y una pasante de enfermera.



“Ahorita estamos en espera de hacer un convenio con la presidencia para dar la debida formalidad y que el desempeño sea seguro para todo. En intendencia no tenemos ningún inconveniente que nos lo sigan proporcionando (el servicio), al contrario estamos muy agradecidos para darle mejor atención a toda la ciudadanía”, declaró el funcionario estatal.



Pero en el caso del médico deben de someterse a evaluaciones, así como el despachador de farmacia con una acreditación y licencias para saber manejar los medicamentos. Ya se buscan los tres empleados pendientes, al igual que el convenio con el municipio para que se siga trabajando de manera normal.