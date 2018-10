Suspende Profeco tres negocios

De julio a septiembre la Procuraduría Federal del Consumidor colocó 3 sellos de suspensión de servicios en un restaurante, una tienda de abarrote y un taller mecánico, por no cumplir con lo que marca la Ley, confirmó la delegada de Profeco Yubia Velázquez.



Este procedimiento permite que el negocio siga trabajando en lo que no ha sido “sancionado” por la autoridad. Explicó que en el caso del restaurante Papigochi se le colocaron los sellos por falta de contenido en las bebidas; al servicio especializado René por no contar con contrato de adhesión y la tienda 15 Letras por la falta de precios.



Los comercios están con su labor aunque no de manera normal, porque el señalamiento hecho les prohíbe comercializar u ofrecer el servicio marcado, es decir, en el caso del taller mecánico solo puede atender las unidades que tenía comprometidos antes de ser visitado por Profeco.



Igualmente los dos negocios restantes, hasta en tanto se cumpla con el procedimiento que exige esta falta, así como el pago de la multa. En ese momento se acude por personal de Profeco a retirar los sellos.



Por su parte Emilie Daw, quien encabeza la asociación de restauranteros dijo estar enterada de la intervención de Profeco, siendo una falta menor porque no se afecta a los clientes con no establecer el contenido de las bebidas, pero está consciente que es una disposición que se debe de cumplir.



Lo lamentable es que al verse los sellos afuera de los lugares la gente no entra, al reconocer que el negocio sigue funcionando. Por eso llamó a sus colegas a cumplir con las exigencias de Profeco en cuestiones de pesos, contenidos, menús, etc., ya que por estos pequeños detalles que nada tienen que ver con el buen servicio, la calidad de los productos y la atención al cliente se afecta los comercios.