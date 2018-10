Padre Icmar Arturo Orta no estaba vinculado con el crimen organizado: gobernado de B C.

El gobernador del estado de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, negó que el padre Icmar Arturo Orta, originario de Saucillo, quien fuera victimado de dos disparos y encontrado con huellas de tortura, estuviera relacionado con el crimen organizado. Preparan las honras fúnebres para despedirlo como a un siervo de Dios.



El mandatario estatal no proporcionó muchos detalles para no entorpecer la investigación, lo que sí es que se está trabajando fuertemente en las líneas de investigación que existen.



Se descartó que el presbítero esté vinculado con la delincuencia organizada, prestó sus servicios en la arquidiócesis de Tijuana como auxiliar en el seminario menor y fue vicario de Nuestra Señora de Lourdes, párroco en San Pedro Apóstol de Ensenada y San Juan Bautista en la ciudad de Tijuana.



Sus restos fueron velados en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, su misa fue en el mismo lugar y por último fue sepultado en el panteón Jardín de Tijuana.



Cabe destacar que fue reportado como desaparecido desde el pasado 11 de octubre, al perder contacto con él y su auto no fue localizado.



Fue hasta el viernes 12, cuando fue encontrado con huellas de tortura a bordo de su automóvil en el asiento del conductor. Al revisarlo presentaba dos heridas de arma de fuego calibre 9 milímetros en la cabeza.