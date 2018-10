Dice que se va, pero no se va..

Chihuahua, Chih.- El “Terremoto Express” sigue amenazando con que está será su última lucha, pero en lo que se va y no se va, hoy abrirá la cartelera de la quinta fecha de la Coliseo Manía en la Arena de Aldama y 31 a partir de las 5 de la tarde.



“No sé sí cuando me suba al ring mañana (hoy) sea la última vez y ya no baje, nada está escrito, pero por lo pronto viene toda una guerra en los encordados entre Delicias y Chihuahua y no se la pierdan”, dijo el siempre polémico luchador local, “Terremoto Express”.



En la primera lucha estará acompañado de Máscara Maldita y Azael en contra de Kwarrior, Ave Salvaje y Crazy Clown.



Mientras que en la semifinal de lujo anuncian cuentas pendientes entre Tigre del Ring y Snake y la lucha libre estelar estará protagonizada por quien acaba de ganar el último gran evento de la Triplemanía en la Ciudad de México desenmascarando al hijo del Fantasma en un gran duelo y nos referimos a una de las principales figuras de la Triple A, el original “L.A. Park” junto a su hijo quien viene presentando y se están hablando buenas cosas de él.



Enfrente tendrán a la dura y ruda pareja de “El Terrible” y “Rush”.