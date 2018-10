Chihuahuense de 14 años gana Chupacabras de 30 kilómetros

Ciudad Juárez.- De 14 años de edad y oriunda de la ciudad de Chihuahua, Ilse Verónica Corral Sosa se convirtió hace unos minutos en la bicampeona de los 30 kilómetros de la carrera Chupacabras de ciclismo, mientras que en la rama varonil el ganador fue Omar Adán Pérez Chavez, de Ciudad Juárez y que hizo su debut en esta competencia.







‘Este año me gustó más la pista que el año pasado, la verdad estuvo muy padre, un poco técnica, un poco plana, tenía de todo y muy buen señalamiento’, declaró Corral Sosa.







-¿Cómo te preparas para esta carrera?







‘Entreno aproximadamente dos horas todos los días, también sábado y domingo.’







Corral agregó que participar en el Chupacabras ‘es una experiencia muy bonita, es un deporte que vale mucho la pena, no cualquiera lo practica, entonces es una experiencia muy grande. Es un deporte muy bonito, conoces muchas amistades muy buenas, no solamente son experiencias deportivas sino también sicológicamente te ayuda en muchísimas cosas.’







-¿A quién le dedicas la victoria?







‘A mis papás y a mis amigos y a todas las personas que siempre me apoyan en las carreras, que siempre están al pendiente de mí y a mi entrenador.’







-¿Cuántos años en el ciclismo?







‘Cuatro.’







Por su parte, Omar Pérez dijo que se sintió muy a gusto en su debut, pues apenas tiene cuatro meses en el ciclismo y ya puede presumir un primer triunfo.







‘Pues estuvo muy suave el clima, muy bonito el clima, nada de sol, nada… zoquete y todo, pues a los ciclistas les gusta todo eso, andar todos llenos de zoquete y sobre todo las bajadas.’







-¿Tus planes a futuro?







‘La de 100, vamos por el Tinker Juárez.’