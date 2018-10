Halep repite cierre de año como la número uno del mundo

Londres.- Simona Halep terminará el año como la número uno del mundo por segunda temporada consecutiva, pese a una lesión de espalda que los médicos consideran que podría generar un problema a largo plazo.



Halep, que ganó el primer título de un torneo major en su carrera en el Abierto de Francia de este año, aseguró el lunes el sitio de honor del ranking mundial, pero podría verse obligada a descartar su participación en la Copa Kremlin y en la Copa de Maestras de la WTA debido a un disco herniado.



“Aún no he entrenado al 100% pero hoy o mañana estaré cerca del 100%”, declaró la rumana en una conferencia telefónica. “Y podré conocer mejor mi situación al día siguiente”.



“El médico me dijo que no se trata de algo que requiera cirugía, pero si continúo jugando existe el riesgo de una lesión a largo plazo. No necesito eso ni quiero eso, así que debo tomar buenas decisiones en los próximos días”.



Halep, de 27 años, tuvo su mejor año en la gira en 2018, llegando a la final del Abierto de Australia antes de alzar su primer torneo de Grand Slam al coronarse en Roland Garros un par de meses después. Pero a principios de este mes anunció que una resonancia magnética que se realizó tras abandonar su duelo de primera ronda en el Abierto de China reveló el problema de disco herniado.



Pero pese a la lesión, la rumana ha tenido una gran temporada. Ha estado en la punta del ranking casi por todo el año pese a que sus resultados fueron de más a menos conforme la gira avanzaba.



Halep ha competido en 15 torneos en lo que va de 2018, pero después de su triunfo en el Abierto de Francia perdió en la tercera ronda de Wimbledon. Luego cayó en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.



La Copa Kremlin arranca esta semana y la Copa de Maestras de la WTA, en la que compiten las mejores ocho tenistas del orbe, inicia el 21 de octubre en Singapur.



“Espero primero poder jugar aquí (en Moscú) porque... ya llevo tres o cuatro días preparándome para este torneo”, aseveró Halep. “Pero en caso de que no pueda jugar aquí, dudo mucho que lo haga en Singapur, pues es muy pronto”.



“Así que no lo sé, pero sin duda tomaré una decisión priorizando mi salud”, sostuvo.