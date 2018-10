Silencia Cerveceros al Dodger Stadium

Los Ángeles— Los Cerveceros tomaron ventaja de 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y aseguraron cuando menos el regreso de la confrontación a Milwaukee, al blanquear 4-0 a los Dodgers, en Los Ángeles.







El abridor de Cerveceros Jhoulys Chacín y su bullpen maniataron a la ofensiva angelina. El relevista mexicano Joakim Soria ayudó sacando un out, al dominar a Chris Taylor con un elevado de foul.







Los Dodgers batearon de 10-0 con corredores en posición de anotar en el partido. Además dejaron dos veces las bases llenas, la última de ellas en la novena entrada, cuando con sólo un out, Yasmani Grandal y Brian Dozier fallaron al poncharse.







Chacín brilló durante cinco entradas y un tercio, donde apenas toleró tres hits y regaló par de bases por bolas, a cambio de seis ponches, para llevarse el triunfo. Corey Knebel, Soria, Josh Hader y Jeremy Jeffress completaron la faena monticular.







A la ofensiva, Orlando Arcia fue clave para Milwaukee al pegar jonrón de dos anotaciones en el séptimo inning.







Desde la primera entrada la visita inauguró la pizarra con doblete productor de una carrera de Ryan Braun. Luego, en el sexto rollo, Travis Shaw timbró con wild pitch del abridor y derrotado Walker Buehler.







La serie continúa este martes , en el mismo Dodger Stadium. Rich Hill es el abridor anunciado por los locales, mientras que Milwaukee aún no define quien sería su abridor.