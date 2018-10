El Tri no cayó por goleada, pero sí con gol agónico ante Chile

Estadio La Corregidora -La nueva generación de la Selección Mexicana también sufrió ante Chile, pues se quedó con las ganas de buscar algún tipo de revancha del histórico 7-0. Esta vez, el Tricolor se vio nuevamente derrotado frente ante los andinos, ahora jugando en casa y con todo a favor, con el sabor amargo de sufrir el único gol de la noche al final del partido, por parte de un viejo conocido: el expuma Nicolás Castillo.

El inicio fue una prueba de fuego para los pupilos de, obligados a controlar los nervios de tener enfrente al victimario de una goleada histórica. Pero el equipo azteca los superó sin problemas con orden y tranquilidad, aunque los problemas vinieron para la segunda mitad.Con una alineación de varios "europeos",tocó la pelota, aprovechó la velocidad delpara tratar de hacer daño al arco de, quien en la primera mitad fue factor al sacar un disparo raso dequien esta vez apareció como capitán.Los andinos supieron esperar su momento para quitarle la pelota a lapero en ese lapso se dedicaron a ensuciar el juego con faltas haciaque en ocasiones pasaron de largo para el árbitro salvadoreño, ocasionando la furia delfue una pieza fundamental para elEl arquero desalvó con dos atajadones su meta, el primero al minuto 30 ante un disparo dey el segundo en la parte complementaria en un cabezazo deEn el complemento elperdió un poco de protagonismo, los chilenos emparejaron la tenencia del balón y eso hizo que el juego se volviera más intenso en el medio campo. Las faltas por los dos lados no se hicieron esperar yno aprovechó los contragolpes.La opción más clara del Tri fue desperdiciada porquien tenía todo para abrir el marco chileno con un potente disparo y prefirió recortar a un jugador que a la postre le terminó quitándole la pelota. Tras ello, los chilenos empezaron a dar avisos de que querían la victoria a como diera lugar pero el juez de línea les anuló un gol por un supuesto fuera de lugar deCuando el empate estaba por firmarse enun mal rechace dele dejó el balón aquien empujó la esférica y dejó lesionado al arquero del brazo derecho.Los fantasmas andinos no desaparecieron del todo en unaque si bien no repitió la goleada del 2016, sí sumó una nueva derrota en su reciente historial, pues desde los últimos juegos de Rusia 2018este último el del jueves pasado en Monterrey ante Costa Rica.