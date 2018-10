Elías Hernández acepta 'desgaste' por llamado tricolor

Ciudad de México.- Elías Hernández lo reconoció. Su nivel ha venido a menos y eso se ha reflejado en el juego de Cruz Azul.



Quizá el punto crítico llegó cuando el extremo fue convocado a la selección nacional en septiembre, pero ahora, Hernández se dice recuperado y listo para el cierre del torneo.



"Sucedió lo que no quería, que era agotarme. Creo que se ha notado, estaba cansado, quizá uno no quiere aceptarlo o verlo pero creo que me he tomado mi tiempo y en el último amistoso (contra el Earthquakes San José de la MLS) me sentí mejor".



En la carrera de un futbolista, todo cuenta. "Muchas veces no sólo es el trabajo físico, también son los viajes y muchas cuestiones que afectan; pero muchas veces nosotros lo que queremos es jugar y quejarnos lo menos posible, muchas ocasiones uno tiene que hablar cuando no se está bien, cuando hay sobrecarga, cuando te sientes cansado".



Todo esto debió decirlo cuando fue a Selección... "a nivel selección muchas veces no lo hacemos porque nos falta un poco de madurez y tratar de hablarlo".



Cruz Azul se prepara para jugar contra los Gallos Blancos de Querétaro el próximo sábado.