Piqué: Nadal participará en nuevo formato de la Copa Davis

Madrid.- A Gerard Piqué no le preocupa la posible ausencia de algunos de los mejores jugadores del tenis en la nueva Copa Davis, especialmente luego que Rafael Nadal indicó que contempla competir en la edición del próximo año.



El defensa del Barcelona, que dirige la empresa detrás del nuevo formato de la Copa Davis, dijo el miércoles que Nadal le dijo que jugará siempre y cuando él no esté lesionado.



"Si el número está, es más que suficiente", dijo Piqué durante la presentación oficial de Madrid como sede de la final de la Copa Davis por los próximos dos años. "Nadal es muy positivo con el evento, sobre todo desde que se sabe que es en Madrid".



El nuevo evento fue creado en sociedad con la Federación Internacional de Tenis (FIT por sus siglas en español) y el grupo inversionista Kosmos, creado por el jugador del Barcelona y la selección nacional de España.



Piqué dijo que él sabe que no será fácil que participen todos los mejores jugadores.



"Es una competición por equipos. El cuadro perfecto con los mejores jugadores es imposible que se dé, porque todos los países no se clasificarán”, dijo Piqué. “Queremos centrarnos en los equipos más que en los jugadores, por eso hemos dado las invitaciones a Argentina y Gran Bretaña... Claro que queremos a las mejores raquetas, pero lo importante son los equipos y las federaciones”.



Astros como Novak Djokovic y Roger Federer ya han dado a entender que no piensan jugar. Djokovic dijo que el nuevo torneo podría competir con la Copa Mundial de Equipos, de la ATP. Federer dijo que la nueva Copa Davis no parecía diseñada cómo para él.



Piqué dijo que había anticipado la ausencia de Federer, resaltando que el veterano jugador suizo se ha enfocado en los torneos más importantes de la temporada y "las piernas dan lo que dan". Pero dijo que todavía tenía esperanzas de convencer a Djokovic.



“Creo que no molestamos a nadie y que los jugadores se van a involucrar”, dijo Piqué.



Bajo el nuevo formato del torneo, la Davis tendrá una competición al final de la temporada, con 18 equipos. Pero los equipos seguirán jugando series en febrero para poder avanzar a la fase final en noviembre. La Copa Davis se ha jugado en cuatro fines de semana a lo largo del año.



El primer torneo se realizará el próximo año del 18 al 24 de noviembre en una cancha de cemento bajo techo en la Caja Mágica, escenario del Abierto de Madrid. La FIT dijo que los jugadores competirán por una bolsa monetaria que competirá con el total ofrecido en los torneos de Grand Slam.



Piqué dijo que no hay "fecha perfecta" para el torneo dado que el calendario de tenis es muy apretado, pero se expresó entusiasta contento con la semana que escogieron.



"Hemos hablado con todos", dijo. "Creemos que esta es una semana que no afectará a ningún otro torneo. Queremos ser bien vistos en el mundo del tenis. Estamos aquí para ayudar. Estamos convencidos de que será una semana mágica para el mundo de tenis".



Los semifinalistas de 2018 — Croacia, Francia, España y Estados Unidos — ya han asegurado su puesto en el torneo del próximo año. Argentina y Gran Bretaña también han asegurado su lugar en la nueva justa tras recibir invitaciones.



El actual campeón Francia recibirá a Croacia en la última final de la Copa Davis con el viejo formato, del 23 al 25 de noviembre, en Lille.