Bach: Buenos Aires sería bien considerada para JJOO de 2032

Buenos Aires.- La ciudad de Buenos Aires puede aspirar a mayores gestas que la lograda en los Juegos Olímpicos de la Juventud.



Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo el jueves que luego del “increíble éxito” de la competencia juvenil en la capital argentina, “nadie podría tener alguna duda de que Buenos Aires podría ser una gran anfitriona también de los Juegos Olímpicos” de 2032, que aún no tienen sede.



Bach indicó en una rueda de prensa que “dependerá de los argentinos” si quieren proponer a la ciudad como candidata y recalcó que “en el COI no puedo ver a nadie teniendo dudas acerca de la capacidad de Argentina y Buenos Aires”.



En 2020 los Juegos Olímpicos serán en Tokio, mientras que en 2024 la sede será Paris. En 2028 Los Ángeles será la ciudad encargada de organizarlos.



Bach dijo que en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se clausuraban el jueves, se ha visto “lo mejor del espíritu olímpico y fueron una demostración de “inclusión” de género y de público. “Dejan un gran legado para Argentina y Buenos Aires y superaron largamente nuestras expectativas”, subrayó.



Gerardo Werthein, titular del Comité Olímpico Argentino, señaló en tanto que la competencia recibió casi un millón de espectadores. Al iniciar la última jornada, Argentina había logrado 24 medallas, once de oro.



Indicó que ese logro es producto de preparar a los chicos con una “buena estrategia y buenos técnicos”. Asimismo indicó que los jóvenes argentinos que compitieron en Buenos Aires constituyen una “base sólida” de cara a los Juegos de Tokio y París.



Sobre la posibilidad de organizar los juegos de 2032, Werthein dijo que es necesario ir “paso a paso” y “digerir” lo aprendido en los Juegos de la Juventud para analizar si existe un consenso, además de calibrar el presupuesto disponible.



En cuanto a si la ciudad argentina de Ushuaia puede ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno en 2024, Bach señaló que recibió con satisfacción que esa localidad en Tierra del Fuego, a más de 2.000 kilómetros al sur de la capital, “pueda analizar la posibilidad de ser anfitriona” de la competencia y reiteró que está en manos de los argentinos promoverla.



Werthein indicó a su vez que “es un lugar maravilloso que tiene unas pistas de esquí muy bien trabajadas”. Señaló que las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego han expresado su interés en el proyecto.



“Es una posibilidad para analizar con mucha cautela y si los fueguinos lo quieren hacer y tenemos un presupuesto que podamos afrontar y están dadas las condiciones lo vamos a mirar con más detalle”, concluyó.