'JC Chávez se drogó en el baño del Papa', señala libro

Ciudad de México.- Según se revela en el libro "Julio César Chávez, la verdadera historia", biografía del ex boxeador mexicano escrita por Javier Cubedo y narrada por Rodolfo, hermano de la leyenda del pugilismo, Julio César consumió cocaína en el baño del Papa Juan Pablo II durante una visita a El Vaticano.



Chávez tenía ganas de conocer al Papa, según se narra en el libro, por lo que le fue conseguida una visita privada.



"Bienvenido Julio César, es un honor para mí que me honres con tu visita, hijo", le dijo Juan Pablo, según la recreación hecha por Rodolfo Chávez.



–El honor es para mí ¿Y cómo le digo? ¿Señor, Papa, Su Santidad…?, respondió JC.



-Me puedes llamar Juan Pablo ¿sabes? Me encantan tus peleas, eres un digno representante de tu deporte y tu país.



-¿En serio? Oiga, está bien bonito todo aquí. ¿Puedo ver su recámara?



Cuando entró, Chávez pidió permiso para ingresar al baño, donde ocurrió lo que Rodolfo narra así: "Mi hermano sacó de su pantalón un papel que envolvía cocaína, la distribuyó sobre el mármol para después inhalarla, dejando completamente limpia el área del lavamanos. Julio jaló la palanca del excusado para que pensaran que entró al baño por otra cosa".



Después de eso se trasladaron a otro lugar de El Vaticano y, al final, Juan Pablo II dio su bendición a Julio César.