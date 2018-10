Maradona a punto de no poder caminar

Sinaloa- Muchas personas han notado que el 'Pelusa' no está muy bien de salud.



Desde su llegada a Dorados de Sinaloa equipo de la Liga de Ascenso en México, el ex futbolista argentino estuvo acompañado por su asistente Luis Islas ya que a Diego Armando le cuesta trabajo desplazarse por su problema de artrosis que padece en las rodillas.



A principios de junio Maradona se sometió a tratamientos especiales para aliviar los efectos de la artrosis.



El médico Gabriel Ochoa hijo del estratega colombiano Gabriel Ochoa Uribe le realizó dicho tratamiento para que el argentino pudiera estar presente en el Mundial de Rusia 2018.



Ya en el Mundial, durante el juego entre Nigeria y Argentina de los octavos de final de Rusia 2018, el ex futbolista argentino sufrió una descompensación por lo que tuvo que ser atendido en un palco