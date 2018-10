Caen Vaqueros ante los Pieles Rojas

Landover— El linebacker de los Pieles Rojas, Ryan Kerrigan, capturó y forzó un fumble del quarterback de los Vaqueros, Dak Prescott, y Preston Smith recuperó el balón para un touchdown a menos de cinco minutos del final para ayudar a Washington a vencer 20-17 a Dallas.



Dallas pudo igualar pero Brett Maher estrelló en el poste un intento de gol de campo que pasó de 47 a 52 yardas luego de una salida en falso de Louis-Philippe Ladoceur.



La jugada entre Kerrigan y Smith que representó los puntos de la victoria fue la cuarta captura de Washington sobre Prescott, quien parecía desconcertado después de recibir un impacto de hombro contra el casco al finalizar una carrera en el primer cuarto. Prescott perdió dos balones, incluyendo uno en una jugada personal en cuarto down y una yarda por avanzar.



Los Pieles Rojas (4-2) ganaron juegos consecutivos por primera vez en la temporada y aumentaron su ventaja en la cima del Este de la NFC. También colocaron el registro de los Vaqueros en 0-4 fuera de casa y 3-4 en general de cara a su semana de descanso.



Washington ganó este juego gracias a su férrea defensiva y las 99 yardas en 24 acarreos de Adrian Peterson, quien ayudó a maquillar la más reciente actuación mediocre del quarterback Alex Smith y una irregular ofensiva que no contó con tres de sus titulares.



Los Pieles Rojas tuvieron que conformarse en dos ocasiones con cortos goles de campo en la segunda mitad a pesar de tener la oportunidad de anotar. En cada una de esas posesiones, Alex Smith no pudo conectar con receptores desmarcados en la zona de anotación.



El quarterback de Washington completó 14 de 25 envíos para 178 yardas, incluyendo un pase de 23 yardas para touchdown a Kapri Bibbs en el primer cuarto.



Los Pieles Rojas limitaron a Ezekiel Elliott, el segundo mejor corredor de la NFL esta campaña, a tan solo 34 yardas en 15 acarreos.