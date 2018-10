Saca Chivas un punto de Puebla

Guadalajara.- La Liguilla sigue alejándose para el Guadalajara, a la par de la cantidad de fallas a la ofensiva que muestran sus delanteros.



En un juego que perdían desde el minuto 12 ante los Lobos BUAP en la cancha de la Universidad Autónoma de Puebla, los rojiblancos volvieron a la historia de siempre, de ejercer dominio, tener aproximaciones, pero mandarlas a los postes, hacia los costados o encontrarse con un portero rival inspirado.



El canterano de Chivas José Antonio Rodríguez tuvo tres intervenciones espectaculares, que le robaron goles casi cantados a su ex equipo.



Los licántropos poblanos se fueron al frente con anotación del argentino Leonardo Ramos, cuando remató ante la mala cobertura defensiva del chiverío.



La reacción de los tapatíos no se hizo esperar, pero las jugadas de peligro otra vez tuvieron dosis de fortuna para el rival y de mala puntería para los visitantes..



Después del gol en contra José Cardozo debió hacer un cambio tempranero, al resentirse de la lesión muscular Michael Pérez, por lo que entró en su lugar Fernando Beltrán, quien en las últimas jornadas le había ganado con creces el puesto.



Un error claro del pastor paraguayo al sacrificar al novato para mandar a un jugador que no estaba al cien por ciento en la recuperación.



Para el segundo tiempo, las Chivas insistieron y ganaron varias jugadas a balón parado, mismas que dieron frutos con un tiro de esquina que remató Hedgardo Marín al minuto 52 y que mandó al fondo de las redes para poner cifras definitivas.



Con el empate las Chivas llegaron a 16 puntos, pero le quedan ya sólo 4 fechas en el calendario y se mantiene fuera de los ocho mejores del torneo.