Argentina y Brasil ponen pimienta a semis de Libertadores

Buenos Aires.- Las semifinales de la Copa Libertadores, que arrancan esta semana, tienen todos los condimentos para quedar entre los duelos épicos del certamen continental: Argentina vs. Brasil; las suspicacias en torno al uso del VAR y la posibilidad de una final sin precedentes entre los dos gigantes del fútbol argentino.



River Plate recibirá el martes al campeón defensor Gremio en el estadio Monumental, mientras que Boca Juniors acogerá a Palmeiras el miércoles en La Bombonera. Las revanchas se disputarán la próxima semana en Porto Alegre y Sao Paulo, respectivamente.



Si “millonarios” y boquenses llegaran a sobrevivir, jugarían entre sí una final continental por primera vez en la historia, un duelo que paralizaría Argentina.



Pero los dos gigantes argentinos saben que poner la mira más allá de esta serie puede jugarles una mala pasada ante contendientes brasileños que tienen los suficientes pergaminos coperos para imponerse.



En la previa, los “millonarios” dejaron escapar un invicto de 32 partidos oficiales con la derrota por 1-0 ante Colón por la liga argentina, aunque con varios suplentes en la formación.



Las buenas noticias para el conjunto de Marcelo Gallardo las dieron el arquero Franco Armani y el volante ofensivo Gonzalo Martínez, claves para el entrenador, quienes llegarán en óptimas condiciones a las semifinales tras recuperarse de lesiones musculares.



En tanto que el colombiano Juanfer Quintero y el artillero Ignacio Scocco al parecer le ganan la pulseada a Ignacio Fernández y Lucas Pratto en el once titular.



“Será un partido duro, se va a jugar de acuerdo a las intenciones de los dos equipos. Gremio es el último campeón, pero le tengo mucha fe al equipo para que se pueda dar un resultado positivo a favor nuestro y después ir a pelearlo a Brasil”, indicó el “Muñeco” Gallardo en la previa.



El actual monarca padece por la baja tres de sus figuras. El artillero Everton con una lesión muscular y el lateral Leo Moura con problemas en el gemelo no viajaron a Buenos Aires.



En tanto que Luan, con fascitis plantar, había sido descartado por el técnico Renato Gaucho. No obstante, su presencia en la delegación ha disparado especulaciones sobre su verdadero estado de salud.



“Venimos acá para hacer un gran partido y llevarnos un buen resultado para Porto Alegre”, avisó el lateral Bruno Cortez. “River es un equipo de muchas virtudes, tiene un excelente entrenador. Va a ser un gran duelo. Pero estamos preparados para esta guerra”.



Boca y Palmeiras vuelven a enfrentarse en esta edición del certamen.



Si los boquenses están entre los cuatro mejores de América en gran parte se lo deben a los paulistas, quienes en la última fecha de la fase de grupo le ganaron al Junior de Barranquilla, lo cual le aseguró al cuadro argentino el pase a octavos.



El equipo de Luiz Felipe Scolari probablemente es el que mejor llega de los cuatro, ya que suma un invicto de 15 partidos entre copa y campeonato Brasileirao, del cual es puntero. Tiene además un grato recuerdo en la Bombonera, donde se impuso 2-1 en el cruce entre ambos.



Boca, por su parte, se ha vuelto una pesadilla para los equipos brasileños en los duelos de eliminación directa: 14 victorias en 17 choques. Palmeiras lo sufrió en la final de 2000 y en la semifinal de 2001.



"Sabemos la calidad de jugadores que tiene Palmeiras, pero buscaremos llegar a la final de la Libertadores y nos quedan dos pasos. La gente lo sabe, no tengo dudas que el miércoles la Bombonera va a explotar", subrayó el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto.



En la previa, el aguerrido volante brasileño Felipe Melo calentó las redes sociales al publicar una fotografía con una copa de vino tinto y a sus espaldas un enorme cartel suyo cara a cara con el astro Lionel Messi en el clásico sudamericano Argentina-Brasil.



Mientras Scolari tiene definida la formación, Barros Schelotto duda entre Julio Buffarini o Leonardo Jara en lateral derecho y arriba entre Mauro Zarate o el colombiano Sebastián Villa.



En la banca de los locales se sentará por primera vez el arquero boliviano Carlos Lampe, quien llegó por la lesión del titular Esteban Andrada. El miércoles atajará Agustín Rossi.



Después de las polémicas por la inclusión indebida de varios jugadores suspendidos, lo que evidenció fallas en el sistema informático de la Conmebol, y por decisiones desacertadas de los jueces del VAR que han generado desconfianza entre los participantes, la entidad sudamericana quiso tomar recaudos y convocó la semana pasada a Asunción a los presidentes de los cuatro semifinalistas para la firma de un compromiso de Fair Play (Juego Limpio).