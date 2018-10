Exjugador de NFL Rae Carruth sale de prisión tras 18 años

Ciudad de México.- Rae Carruth es hombre libre.



El ex wide receiver de NFL fue liberado el lunes después de pasar 18 años de prisión por planear el asesinato de la madre de su hijo aun no nacido.



Carruth, elegido por los Panthers de Carolina en la primera ronda del draft de 1997, abandonó la Institución Correccional Sampson, de Clinton, Carolina del Norte, tras cumplir una condena de 18 a 24 años.



El exjugador de los Panthers, ahora de 44 años, no habló con los reporteros al salir del centro penitenciario en una helada mañana. Hubo unos cuantos aplausos mientras Carruth entraba a una camioneta deportiva blanca y era alejado rápidamente del lugar.



Carruth deberá incorporarse a un programa de nueve meses para exprisioneros, de acuerdo con el vocero del Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte, Jerry Higgins. Durante ese periodo necesitaría un permiso especial de un oficial a cargo del caso para salir del estado o del país, pero después de esos nueve meses no tendría restricción alguna.



Carruth fue hallado culpable de orquestar un plan para asesinar a Cherica Adams el 16 de noviembre de 1999, en Charlotte, Carolina del Norte, con la intención de evitar pagar manutención infantil. Adams, en ese entonces embarazada, recibió cuatro disparos mientras conducía su auto, pero logró hacer una llamada el número de emergencias 911 que ayudó a implicar a Carruth en el crimen.



Adams cayó en coma y falleció menos de un mes después del ataque.



El hijo que esperaba, Chancellor Lee Adams, nació por medio de una cesárea de emergencia, pero sufre de daño y parálisis cerebral permanente.



Carruth ha dicho en varias ocasiones que desea acercarse a su hijo, que continúa bajo los cuidados de su abuela Saundra Adams, madre de Cherica y quien lo ha criado desde su nacimiento.



Carruth nunca admitió su culpabilidad por el asesinato de Adams, pero en una compleja carta de 15 páginas enviada al canal WBTV-TV de Charlotte en febrero, el exjugador escribió que "me siento responsable de todo lo que ocurrió. Y solo quiero que (Saundra Adams) sepa que en verdad lamento todo lo sucedido".



En una entrevista telefónica la semana pasada, Carruth indicó al canal WSOC-TV de Charlotte que "yo sólo quiero ser perdonado".