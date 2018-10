Ficha de la Serie Mundial entre Dodgers y Medias Rojas

Boston.- Un repaso a la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston al mejor de siete juegos:



___



Programación: (tiempo del este) Juego 1, martes, en Boston, 8:09 p.m.; Juego 2, miércoles, en Boston, 8:09 p.m.; Juego 3, viernes, en Los Ángeles, 8:09 p.m.; Juego 4, sábado, en Los Ángeles, 8:09 p.m.; x-Juego 5, domingo, 28 de octubre, en Los Ángeles, 8:15 p.m.; x-Juego 6, martes, 30 de octubre, en Boston, 8:09 p.m.; x-Juego 7, miércoles, 31 de octubre, en Boston, 8:09 p.m. x-de ser necesario.



___



Temporada regular: no se enfrentaron.



___



Posibles alineaciones:



Dodgers: 1B-BD David Freese (.282, 9 jonrones, 42 impulsadas con Piratas; .385, 2, 9 con Dodgers) o 1B-2B-BD Max Muncy (.263, 35, 79, .973 OPS), 3B Justin Turner (.312, 14, 52), SS Manny Machado (.315, 24, 65, .963 OPS con Orioles; .273, 13, 42, .825 OPS con Dodgers), JC-1B Cody Bellinger (.260, 25, 76, 151 ponches en 162 juegos), JI Chris Taylor (.254, 17, 63, líder del equipo con 178 ponches en 155 juegos) o Joc Pederson (.248, 25, 56) o Matt Kemp (.290, 21, 85, 115 ponches en 146 juegos), JD Yasiel Puig (.267, 23, 63), C Austin Barnes (.205, 4, 14 en 200 turnos) o Yasmani Grandal (.241, 24, 68), 2B Enrique Hernández (.256, 21, 52) o Brian Dozier (.227, 16, 52 con Mellizos; .182, 5, 20 con Dodgers).



Medias Rojas: JD Mookie Betts (.346, 32, 80, 129 carreras, 30 robos), JI Andrew Benintendi (.290, 16, 87), BD J.D. Martínez (.330, 43, 130 impulsadas), SS Xander Bogaerts (.288, 23, 103), 1B Steve Pearce (.284, 11, 42, .890 OPS en 76 juegos con Toronto y Boston) o Mitch Moreland (.245, 15, 68), 2B Ian Kinsler (.240, 14, 48 con Angelinos y Medias Rojas) o Brock Holt (.277, 7, 46 en 109 juegos), 3B Rafael Devers (.240, 21, 66) o Eduardo Núñez (.265, 10, 44), JC Jackie Bradley Jr. (.234, 13, 59), C Christian Vázquez (.207, 3, 16 en 80 juegos) o Sandy León (.177, 5, 22 en 89 juegos).



___



Posibles rotaciones:



Dodgers: PI Clayton Kershaw (9-5, 2.73 ERA, líder del equipo con 155 ponches), PI Hyun-Jin Ryu (7-3, 1.97), PD Walker Buehler (8-5, 2.62, 151 Ks in 137 1/3 IP), PI Rich Hill (11-5, 3.66, 150 ponches).



Medias Rojas: PI Chris Sale (12-4, 2.11, 237 ponches in 158 IP), PI David Price (16-7, 3.58, 177 ponches en 176 IP), PD Nathan Eovaldi (6-7, 3.81 con Medias Rojas y Rays), PD Rick Porcello (17-7, 4.28, 190 ponches en 191 1/3 IP).



___



Relevistas:



Dodgers: PD Kenley Jansen (1-5, 3.01, 38/42 salvados), PD Pedro Báez (4-3, 2.88), PD Ryan Madson (2-5, 5.28, 4 salvados con Nacionales; 0-0, 6.48 con Dodgers), PD Kenta Maeda (8-10, 3.81, 2 salvados en 39 juegos, 20 aperturas), PI Caleb Ferguson (7-2, 3.49, 2 salvados), PD Dylan Floro (3-1, 1.63), PI Alex Wood (9-7, 3.68 en 33 juegos, 27 aperturas), PI Julio Urías (0-0, 0.00, 7 ponches, 4 innings en 3 juegos tras operarse el hombro) o PI Scott Alexander (2-1, 3.68).



Medias Rojas: PD Craig Kimbrel (5-1, 2.74, 42/47 salvados), PD Matt Barnes (6-4, 3.65), PD Ryan Brasier (2-1, 1.60), PD Joe Kelly (4-2, 4.39), PI Eduardo Rodríguez (13-5, 3.82, 146 ponches, 129 2/3 innings en 27 juegos, 23 aperturas), PD Brandon Workman (6-1, 3.27), PD Heath Hembree (4-1, 4.20, 76 ponches, 27 boletos, 60 innings en 67 juegos) o PD Steven Wright (3-1, 2.68, 1 salvado en 20 juegos, 4 aperturas).



___



Historia:



La única vez previa que se midieron en la postemporada fue en la Serie Mundial de 1916 cuando un Babe Ruth de 21 años lanzó todos los 14 innings en 2 horas y 32 minutos, para la victoria 2-1 de Boston ante Brooklyn en el segundo juego. Desde el inicio de las series interligas en 1997, los Medias Rojas aventajan 8-7. Boston no recibe a LA desde 2010 y la última vez que se toparon fue cuando los Dodgers ganaron dos de tres en casa en agosto de 2016.



La única vez que los Dodgers vencieron a los Medias Rojas en Boston fue el 12 de junio de 2004. Alex Cora, el hoy manager de los Medias Rojas, remolcó una carrera y anotó otra para LA en la paliza 14-5. Uno de sus compañeros ese día fue Dave Roberts, quien dirige a LA en su segunda Serie Mundial consecutiva.



Fenway Park es el estadio más vetusto de las mayores y el Dodger Stadium, con 56 años de existencia, el tercero más viejo.



Boston abre la serie como favorito. Ambos equipos tienen rosters profundos y alternan en varias posiciones para aprovechar duelos individuales.



___



Apuntes:



Dodgers: Los campeones del Oeste de la Nacional regresan a la Serie Mundial tras perder en el séptimo juego en casa ante Houston el año pasado. Los Dodgers (92-71) buscan su primer cetro del Clásico de Octubre en 30 años.



Perdieron al estelar campocorto Corey Seager por una lesión del codo al inicio de la campaña y tenían foja de 16-26 al 16 de mayo. De conseguir la segunda mayor cantidad de victorias en la historia de la franquicia (104) la pasada campaña quedaron en 92 este año. Tuvieron que vencer a Colorado en un juego de desempate para ganar su sexto título de división seguido, un récord. Vencieron en cuatro juegos a Atlanta en la serie divisional y doblegaron a Milwaukee en la serie por el título de liga, imponiéndose 5-1 en el séptimo juego en el estadio de los Cerveceros.



Medias Rojas: Los Medias Rojas van por su cuarta corona de Serie Mundial desde 2004 tras acabar una sequía de 86 años Disputan su primera Serie desde que derrotaron a los Cardenales en 2013. Tienen marca de 8-4 en sus previas presentaciones.



Cora es el primer manager de Puerto Rico en una Serie Mundial y el segundo latinoamericano. El venezolano Ozzie Guillén la ganó en 2005 con los Medias Blancas de Chicago. Cora intenta ser el quinto piloto en salir campeón en su primera campaña, primero desde Bob Brenly con Arizona en 2001.



Al ganar su tercer título seguido de división en el Este de la Americana, Boston (108-54) estableció un récord de victorias para la franquicia, una mejora de 15 triunfos sobre lo que hicieron en 2017. Eliminaron 3-1 a los Yanquis en la serie divisional tras superarles por ocho juegos en la división, su margen más amplio en el Este. Cora logró la segunda máxima cantidad de victorias de un piloto novato. Ralph Houk ganó 109 juegos con los Yanquis en 1961. Boston tuvo el mejor récord en casa de las mayores con 57-24. También lideraron las mayores con 876 carreras, 355 dobles y 594 hits de extrabases.