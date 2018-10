Lo que debes de saber de la Serie Mundial: Red Sox vs Dodgers

Ciudad de México.- La esperada revancha entre Dodgers y Astros no se concretó gracias a los Red Sox de Boston demostraron tener pegada de peso completo al conseguir 108 victorias en la temporada y derrumbar a Yankees y Astros, novenas que también rebasaron la centena de triunfos.



Aquí te dejamos algunas cosas que tal vez no sabías del clásico de otoño que inicia mañana martes, si el enemigo público número uno del beisbol lo permite (hay 50 % de probabilidad de lluvia).



Aunque Red Sox y Dodgers son dos de las organizaciones más populares de Grandes Ligas, esta será la segunda ocasión que se enfrenten en la Serie Mundial, la primera en un siglo.



En la Serie Mundial de 1916, los Red Sox derrotaron a los Dodgers, que en ese entonces jugaban en Brooklyn y eran conocidos como los Robins en honor al manager Wilbert Robinson, en cinco juegos.



Como en 1916, Boston será anfitriones de la apertura de la Serie Mundial, pero será la primera vez que los Dodgers jugarán un partido de postemporada en Fenway Park, ya que en aquel año, los dueños de Red Sox prefirieron usar al Braves Field que tenía una mayor capacidad.



El título se lo llevó Boston que contaba en su equipo con "Babe" Ruth quien lanzó el segundo encuentro.



Al ganar el banderín el sábado por la noche sobre Brewers, los Dodgers empataron a los Giants con la mayor cantidad en la historia de la Liga Nacional con 23.



Los Dodgers han ganado seis títulos de la Serie Mundial, cinco jugando en Los Ángeles, pero no han ganado el campeonato desde que derrotaron a los Athletics de Oakland.



Seguramente durante estos días escucharás o leerás a muchos aficionados de Yankees, a quien les quema ver esta Serie Mundial por sus protagonistas y no se cansarán de repetir que Nueva York posee la marca de Grandes Ligas con 40 banderines de la Liga Americana y 27 títulos.



A Boston y Los Ángeles los separan casi 5 mil kilómetros, por lo que será la Serie Mundial de mayor distancia entre las ciudades de ambos conjuntos.



Los Red Sox han ganado 14 banderines de la Liga Americana y ocho títulos de la Serie Mundial. Boston ha logrado títulos en sus tres apariciones en la Serie Mundial en el siglo XXI, barriendo a San Luis en 2004 y Colorado en 2007, mientras derrotó a los Cardenales en seis juegos en 2013.



Para los apostadores, la novena de los Medias Rojas es ligera favorita al aparecer con -135 por +115 de Dodgers.



Ambos equipos lideraron sus respectivas ligas en carreras anotadas (BOS: 876, LA: 804) y OPS (BOS: .792, LA: .774), entonces espera juegos de varias carreras y muchas horas para comer y tomar cerveza.