Barcelona quiere echar de menos a Messi

.- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció que la baja por lesión de Leo Messi le condiciona a la hora de preparar el partido de este miércoles ante el Inter de Milán, con el que el conjunto azulgrana se jugará el liderato de su grupo en la Liga de Campeones."Claro que nos condiciona el hecho de que no esté Leo, pero al mismo tiempo es un reto para nosotros el poder suplirlo y sacar los partidos adelante. Lo vamos a echar de menos, pero queremos echarlo de menos ganando", subrayó.Valverde entiende que se hable de 'Messidependencia' tratándose del mejor del mundo y reconoció que no puede haber "ningún jugador que asuma la responsabilidad" en el equipo que tiene el astro argentino. "Eso ha de ser cosa de todo el conjunto", precisó.Tampoco quiso dar pistas sobre lo que piensa hacer ante el Inter para cubrir la baja del '10', que estará tres semanas en el dique seco tras romperse el radio del brazo derecho ante el Sevilla."Tenemos jugadores que pueden jugar en su posición y también posibilidades de cambiar el esquema", apuntó, deslizando la opción de cambiar el 4-3-3 por un no tan habitual 4-4-2 colocando un hombre más en el centro del campo.