Giants envían al cornerback Eli Apple a Nueva Orleáns

Los Giants de Nueva York enviaron al “otro Eli” a los Saints de Nueva Orleáns.



No a Eli Manning, sino a Eli Apple.



Los Giants cedieron el martes al cornerback que fue la décima selección global del draft de 2016 a los Saints. Obtendrán a cambio una selección de la cuarta ronda en 2019 y una de la séptima en 2020.



Como todos los canjes, éste no será oficial hasta que Apple supere las pruebas físicas.



El movimiento marca la segunda vez en una semana que los Giants (1-6) rompen relaciones con jugadores seleccionados en la primera ronda del reclutamiento colegial en años recientes. La semana pasada dieron de baja al tackle Ereck Flowers, su primera selección en el draft de 2015, quien posteriormente fue firmado por Jacksonville.



Esto también podría ser una señal de que los Giants, que terminaron 3-13 la temporada anterior, podrían negociar a más de sus activos en el roster antes de la fecha límite para hacer canjes en la NFL, establecida el 30 de octubre.



El entrenador en jefe, Pat Shurmur, dijo que los Giants están evaluando su plantilla constantemente, y sintió que obtuvieron un buen valor a cambio de Apple.



“Creo que, si recuerdan, Eli estuvo fuera con una lesión cuando vencimos a Houston y B.W. Webb jugó en su lugar contra dos excelentes receptores”, señaló Shurmur el martes por la tarde. “Así que no estamos tirando la toalla”.



Shurmur está convencido que Manning, quien ha estado bajo el microscopio, será su quarterback cuando la fecha límite para canjes haya terminado.



Apple tiene 23 tackleadas y un balón suelto forzado esta temporada. Recuperó también un balón suelto el lunes, en la derrota por 23-20 en casa de los Falcons de Atlanta.



Los Saints han tenido dificultades durante toda la campaña con la defensiva contra el pase. Tienen marca de 5-1 y están en el primer lugar de la División Sur de la Conferencia Nacional principalmente debido al juego de Drew Brees y la ofensiva.