Mourinho va caminando al Old Trafford por congestionamiento

Manchester, Inglaterra.- Irritado de nuevo por los congestionamientos de tráfico, José Mourinho decidió ir caminando el martes al estadio Old Trafford para el partido de la Liga de Campeones entre su Manchester United y Juventus... y llegó mucho antes que el autobús con los jugadores.



El bus llegó apenas 50 minutos antes del partido. Un recorrido de menos de un kilómetro (media milla) desde el hotel tomó 70 minutos. Mourinho optó por caminar y llegó media hora antes.



“Caminé con una capucha, en medio de los aficionados, y nadie me reconoció”, comentó Mourinho, quien fue acompañado por personal de seguridad en su caminata.



Los atascones del tráfico son algo normal en torno al Old Trafford y el equipo ya tuvo problemas cuando enfrentó a Valencia hace tres semanas. El equipo llegó 45 minutos antes del encuentro.



United ha sido multado varias veces por llegar tarde a los encuentros de la Liga Premier, obligando a demorar el pitazo inicial.



Las reglas de la Champions League indican que un equipo debe estar en el estadio 75 minutos antes del pitazo inicial.