"Tata" Martino no continuará con el Atlanta United

Chihuahua.- La mañana de este martes se anunció que el entrenador argentino Gerardo Martino no renovará con el Atlanta United, de la MLS, para la próxima temporada.



A través de un comunicado, el club del futbol estadounidense informó que Martino "se ha negado a extender su contrato con el club más allá de 2018 y continuará al final de esta temporada. El club comenzará inmediatamente una búsqueda global detallada para un reemplazo".



De acuerdo con el mensaje del Atlanta United, la no renovación fue por razones personales de "El Tata".



El estratega argentino es uno de los principales candidatos para dirigir a la selección mexicana. No obstante, se señala que él "no hará ningún comentario sobre su futuro hasta después de la finalización de la temporada".



"Esta no fue una decisión fácil de tomar, he disfrutado mucho mi tiempo con el Atlanta United y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos en tan poco tiempo", dijo el técnico sudamericano.



"La decisión no se tomó por razones financieras, las negociaciones con la oficina principal fueron transparentes y justas. Fue simplemente el movimiento correcto para mí y mi familia en este momento", agregó Martino en el comunicado.