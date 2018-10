Cristiano se reencuentra con su anterior jefe

Roma.- El portugués Cristiano Ronaldo, que triunfó ayer en Old Trafford con la Juventus, publicó este miércoles una foto junto a su exentrenador en el Manchester United, el escocés Sir Alex Ferguson, y aseguró que el preparador británico le enseñó "muchas cosas dentro y fuera del campo".



"Un gran técnico y sobre todo un hombre fantástico. Me enseñó muchas cosas dentro y fuera del campo. Ha sido muy bueno verte en gran forma, 'boss'", escribió Cristiano en Twitter, con una foto en la que se le aprecia abrazando a Ferguson.



CR7 y el exentrenador de los "Red Devils", que hizo historia en Manchester entre 1986 y 2013, coincidieron el martes en Old Trafford, donde la Juventus se impuso por 1-0 gracias a un gol del argentino Paulo Dybala.







El luso, que fichó por la Juventus este verano procedente del Real Madrid, regresó a jugar en el feudo del United por segunda vez desde su adiós a los ingleses en 2009 y, pese a no marcar, arrancó la acción que culminó con el gol de Dybala.







El primer partido de Cristiano en Old Trafford como rival se remontaba a los octavos de final de 2013, cuando el portugués marcó y selló el pase del Real Madrid a los cuartos.