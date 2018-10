Impacto de aranceles de Canadá a acero de México es de 200 mdd

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que el impacto a las exportaciones de productos mexicanos de acero, a los cuales Canadá aplicó un arancel a partir de este jueves, es de 200 millones de dólares.



"A nosotros nos incluyeron en dos, que es el tubo para el sector energía y alambrón, que representan de nuestras exportaciones a Canadá el 20% de lo que exportamos a EU y al resto del mundo. Son 200 millones de dólares, la investigación será por 210 millones y los siguientes días se tomará la decisión final", dijo el funcionario.



Entrevistado después de reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el funcionario dijo que la medida canadiense no pone en riesgo el nuevo acuerdo comercial alcanzando entre México, Estados Unidos y Canadá.



"No se pone en riesgo la firma, estamos hablando de un sector que está convulsionado a nivel mundial y estaremos trabajando para resolverlo", dijo.



Guajardo explicó que la decisión canadiense es en respuesta a las medidas arancelarias impuestas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Indicó que "el hecho de que estemos enfrentando distorsiones profundas en el mercado del acero a partir de decisiones del gobierno de Estados Unidos, los aceros buscan donde llegar y lo que estamos observando es que a través de una salvaguarda los canadienses están tratando de tomar una determinación".



Sin embargo, aclaró que si bien México también aplicó medidas arancelarias en respuesta, no incluyó a sus socios comerciales.



"La diferencia es que nosotros excluimos a nuestros socios y lo que México está rechazando y lamentando es que Canadá no haya excluido a sus socios comerciales. Mandé un mensaje a mis homólogos canadienses sobre este tema. Creemos que estamos afectando la integración acerera de América del Norte", dijo.