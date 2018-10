Las 10 carreras mejor pagadas de México

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en México, actualmente hay 4.1 millones de estudiantes universitarios.



La más reciente edición de “Compara Carreras 2017”, reveló que un licenciado gana en promedio 11,327 pesos, 80% más que alguien que sólo cursó el bachillerato, cuyo sueldo es de 6,305 pesos.



El estudio encontró que el terminar una carrera universitaria reduce en 51% el riesgo de emplearse en el sector informal, comparado con los únicamente concluyeron la educación media superior.



Aunque, el IMCO hizo énfasis en que “la opacidad del sector de educación superior limita la capacidad de los estudiantes para tomar mejores decisiones”.



No todas las carreras pagan igual, por ejemplo





Estadística

Contabilidad y fiscalización

Psicología

Química

Física

Filosofía y ética

Lenguas extranjeras

Diseño

Tasa de informalidad: 9.9 por ciento.Matricula de licenciatura: 7,962.Tasa de informalidad: 18.9 por ciento.Matricula de licenciatura: 184,232.Tasa de informalidad: 29.9 por ciento.Matricula de licenciatura: 174,852.En el listado se encuentran las carreras clasificadas como inversiones excelentes:Retorno de inversión: 2 meses en universidad pública.Retorno de inversión: 2 meses en universidad pública.Y aquellas carreras consideradas como inversiones muy inseguras:Retorno de inversión: 20 meses en universidad pública.Retorno de inversión: 13 meses en universidad pública.Retorno de inversión: 8 meses en universidad pública.El panorama se complica, puesla automatización será un gran disruptor en el mercado laboral. Si los estudiantes no se preparan, no lograrán sobrevivir a la competencia contra las máquinas. Según la firma McKinsey, actualmente la tecnología puede remplazar el 45% de las actividades dentro de un empleo.Además, aún no existen el 65% de los empleos que tendrán los jóvenes que hoy estudian.Con el objetivo de que los jóvenes tengan una planeación optima de su futuro, el IMCO presentó las 10 carreras mejor pagadas de México.