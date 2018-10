Disminuir IVA al 8% en la frontera no resuelve la situación comercial

Chihuahua, Chih.- Una de las propuestas en materia fiscal que ha expresado el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, y que ha llamado mucho la atención, es la de disminuir el Impuesto al Valor Agregado del 16 al 8 por ciento en toda la franja fronteriza, señalaron Raciel Flores y Pedro Holguín, abogados de la firma Deloitte.



Señalaron que la propuesta es totalmente viable, pues años atrás el IVA en la frontera fue menor al resto del país, sin embargo se antoja difícil que esta medida marque una gran diferencia en el desarrollo económico y la competitividad comercial de las ciudades fronterizas en comparación con las de Estados Unidos.



Raciel Flores y Pedro Holguín participaron con la conferencia “Expectativas en el Ámbito Tributario Ante el Nuevo Gobierno y Tendencias de Solución de Controversias Fiscales, Prevención, Mediación y Litigio”, impartidas dentro del Seminario de Impuestos que ofrece el Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua.



Pedro Holguín, explicó que dentro de la propuesta también se contempla bajar la tasa del Impuesto Sobre la Renta al 20 por ciento y propuestas que promueven instituciones como la PRODECON, que van encaminadas a fortalecer las acciones en contra de las actividades que realizan las denominadas “empresas fantasma” y que afectan de manera significativa al fisco.



Ante esto, agregó que se han realizado análisis de cómo se impactó cuando la tasa en el año 2014 aumento del 11 al 16 por ciento y parece ser que los resultados esperados no se presentaron y por tal motivo hoy se busca no sólo retornarla al 11 por ciento, sino bajarla hasta el ocho por ciento.



Por su parte el abogado Raciel Flores Talavera, mencionó que la propuesta del nuevo gobierno refiere un ocho por ciento de la disminución del IVA en la frontera, ya que se está considerando el promedio de tasas que se están manejando en los estados fronterizos del vecino país del lado sur, es decir, con México.



En este sentido explicó que estados norteamericanos como Texas, California, Arizona, Nuevo México, cuentan con diferentes tasas que en promedio dan un aproximado al ocho por ciento, por tal motivo es la tasa que se busca implementar en nuestras fronteras.



Finalmente señaló que si bien esta medida tiene sus beneficios y se puede calificar como adecuada, sin embargo. dijo que el tema del comercio no se define sólo por las tasas establecidas por los gobiernos, sino que hay factores como disponibilidad, calidad, puntos de venta y una serie de factores que inciden en los compradores, por lo que es importante que también se adopten otras medidas que aporten al comercio nacional.